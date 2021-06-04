Putin, Kovid-19’a karşı etkili mücadelenin şartını açıkladı

Kovid-19’a karşı etkili mücadelenin ancak çabalar birleştirilirse mümkün olacağını kaydeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, epidemiyolojik güvenlik alanında tüm ülkelerle işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Uluslararası yatırımcılar ve Sputnik V aşısı üreticisi yabancı şirketlerin temsilcileri ile görüşen Putin, “Koronavirüse karşı etkili mücadelenin ancak küresel düzeyde çabalar birleştirilirse mümkün olacağını hepimiz anlamalıyız. Rusya’nın bu duruşu prensip niteliğini taşıyor. Epidemiyolojik güvenlik alanında tüm ülkelerle işbirliğine açığız. Forumun ana oturumunda söylediğim gibi, bu yönde atacağımız önemli bir adım olarak, ülkemizde yabancı vatandaşların aşılanması için uygun koşullar sağlayacağız” ifadesini kullandı.

Putin, “Enfeksiyonun yayılmasını engellemek, insanların sağlığını ve hayatlarını korumak, zorunlu kısıtlamaları kaldırarak insanların refahını artırmak, iş etkinliği ve küresel ekonomik büyümeyi yeniden sağlamak için etkili ve uygun fiyatlı aşıların üretimini artırmak son derece önemli” diye konuştu.

‘Rus ekonomisi dış şoklara dayanıklı’

“Bugün forumun ana oturumunda da söyledim, Rusya ekonomisi tüm zorluklara rağmen dış şoklara dayanıklı olduğunu gösterdi” diyen Putin, Rus ekonomisinin geçen yıl dünya ekonomisine göre çok daha az küçüldüğünü söyledi. Başkan, “Bu yılın sonunda yaklaşık yüzde 4’lük ekonomik büyüme yakalayacağız. Bu tür sonuçlar önceki yıllarda oluşturulan temel ve sanayi, tarım, sosyal hizmetler, sağlık ve bilim alanlarındaki birçok insanın özverili çalışmaları sayesinde mümkün oldu.” diye ekledi.