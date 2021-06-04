Rus Dışişleri: Kuzey Akım-2'nin tamamlanması hukukun zaferi

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının ilk kolunun tamamlanmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, birçok ülkenin bu projeden siyasi sürece dönüştürmek istediğini, ama hukuk ve ekonomik çıkarların üstün geldiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) kulislerinde basın mensuplarıyla görüşerek Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus doğalgazını ikinci bir hat ile Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının ilk kolunun tamamlandığı şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

Zaharova, "Yapımın tamamlanması ülkemiz ve bu sürece, bu projeye katılan tüm ülkelerin çıkarına. Ne yazık ki birçok ülke, bu ekonomik projeyi siyasi sürece dönüştürmeye çalıştı, ama bu aşamada, gördüğünüz gibi, başaramadılar. Hukuk, yasallık, ekonomik çıkarlar ve etkinlik kazandı. Bu yüzden bu harika bir haber. Bu haber interneti patlattı, üstelik sadece Rusya’da değil tüm dünyada. Hepinizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Biliyorsunuz, forum öncesinde, 'Başarı ne? Nerede başarı?' diye soruyorlardı. İşte başarılarımızdan biri" diye konuştu.

Rusya hükümetinin 'hasım ülkeler' listesini genişletmeyi planlayıp planlamadığı yönündeki soruya yanıt veren Zaharova, "Elimde böyle bir bilgi yok. Biliyorsunuz, bu liste kendi başına amaç değil, bir tür teorik çalışma değil, siyasi faaliyet aracı değil. Bu, bazı ülkelerin hasımca nitelendirdiğimiz eylemlere somut ve net bir yanıt" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Çok uyardık, bu ülkelerin anlayışlı olmasını bekledik, çok kez ilişkileri karşılıklı saygı, karşılıklı çıkar, karşılıklı yarar, etkinlik, yasallık temelinde normal mecraya döndürme çağrısında bulunduk. Ancak belli bir dönem boyunca, yasal alan dışında olan tek tip yıkıcı eylemler gördükten sonra, özellikle ABD'nin nisan ayında yaptıklarından sonra ilgili karar verildi" değerlendirmesinde bulundu.

'AB'nin Minsk'teki uçak olayına tepkisi siyasi baskı'

Batı ülkelerinin, Ryanair yolcu uçağının Minsk'e acil iniş yapmasıyla ilgili sağduyu içinde materyaller toplayıp bu materyallerin uzmanlar ile ilgili uluslararası örgütlerler tarafından incelenmesini sağlama ve bu temelde bir sonuca varma fırsatını reddetmesinin mantığa sığmadığını söyleyen Zaharova, "Ancak bu, Batı topluluğun son zamanlarda genel olarak Belarus yönündeki politikasına uyuyor. Yani kendi siyasi amaçlara ulaşmak için maksimum baskı ve her türlü araç kullanmak. Bu araçlar arasında, iç meselelere karışmak, siyasi baskı, her fırsatı saldırgan söylem için kullanmak ve bu söylemin bilgi saldırganlığına dönüşmesi" dedi.

Moskova'nın bu olaya derhal tepki verdiğini anımsatan Rus diplomat, "Burada söz konusu olan siyasi destek değil, sağduyu. Minsk'in soruşturmaya ihtiyaç olduğu açıklamasına hemen destek verdiğimizi söyledik. Minsk, bu soruşturmaya, yabancı uluslararası uzmanların gelişine hazır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluluğun mevcut kuralları unutmaması gerektiğini kaydeden Zaharova, Batılı ülkelerin Belaruslu havayolu şirketlerine hava sahalarını kapatma kararıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Batılı politikacıların, sivil havacılık gibi siyasi faaliyet dışındaki alanlara ne kadar kolay başvurduğunu gördünüz. Uçuş güvenliğini artırmak için siyasi kararlara ihtiyaç olduğu anların birçok örneğini biliyoruz. Fakat Batı ülkeleri o anlarda bunu yapmadı. Oysa şimdi, soruşturma sonuçlarına dayanan net bir ihtiyaç olmadığı halde, bu tür siyasi açıklamalar yapılıyor."