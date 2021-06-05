Putin, Hindistan ve Çin'in aralarındaki anlaşmazlığı nasıl çözebileceğini anlattı

Hindistan-Çin ilişkileriyle ilgili belirli sorunların olduğunu, ama zaten komşular arasında her zaman çok fazla sorunun olduğunu kaydeden Putin, Hindistan ve Çin liderlerinin, birbirlerine kişisel olarak büyük saygı besleyen sorumluluk duygusu sahibi olan kişiler olduğunu söyledi.

St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında uluslararası haber ajansları başkanlarıyla görüşen Putin, "Aralarındaki sorunları çözmenin bir yolunu bulurlar, yeter ki bölge dışı güçler engel olmasın" ifadelerini kullandı.

'Rusya-Çin ilişkileri eşsiz'

Birkaç yıl önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iki ülke arasındaki ticareti 100 milyar dolara ulaştırma hedefini koyduklarını anımsatan Rusya lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu düzeye ulaşmakla kalmadık, pandemiyle geçen 2020’nin en zor koşullarında bile bu çıtayı korumayı başardık ve bu gösterge 104 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önümüzdeki birkaç yıl içinde 200 milyar dolara çıkabileceğimizi düşünüyorum."