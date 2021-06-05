Rusya'da 9 bin 415 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre dün 8 bin 947 olarak açıklanan vaka sayısı, bugün yüzde 2.21'lik artışla 9 bin 415 oldu. Rusya'da pandeminin başından beri görülen toplam vaka sayısı 5 milyon 117 bin 274'e yükseldi.

Moskova 2 bin 897, St. Petersburg 857 ve Moskova Bölgesi 775 vakayla en fazla vaka sayısının kaydedildiği yerler oldu. Ölü sayısı 399 olarak açıklanırken koronavirüse yenilenlerin toplam sayısı 123 bin 436'ya ulaştı.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 8 bin 565 artarak toplamda 4 milyon 729 bin 77 oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada Rusya'da pandemiyle ilgili durumun dünyanın birçok ülkesinden daha iyi olduğunu belirterek bunun kitlesel riskleri 'özel bir risk' olmadan yapma imkanı sunduğunu söylemişti.