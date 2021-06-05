St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaklaşık 52 milyar dolar tutarında 800'den fazla anlaşma imzalandı

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) Organizasyon Komitesi Sekreteri Anton Kobyakov, "Tüm dünyadan iş insanları ve Rus iş insanları, bu forumda 800'den fazla anlaşma imzaladı. Anlaşmaların toplam tutarı 3 trilyon 800 milyar ruble" dedi.
SPIEF'i bu yıl 140 ülkeden 13 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Kobyakov, 11 bin Rus ve yabancı şirketin, 800 üst düzey şirketin forumda yöneticileri tarafından temsil edildiğini belirtti.
© Sputnik / Алексей Майшев
SPIEF sırasında 52 bin koronavirüs testi yapıldığını anlatan Kobyakov, bunların yaklaşık 500'ünün pozitif çıktığını söyledi.
Kobyakov, bir sonraki SPIEF'in Haziran 2022'in başında düzenleneceğini ekledi.
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