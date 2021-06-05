Rosturizm: Türkiye'ye uçuşların yakın zamanda başlamasını bekliyoruz

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilere demeç veren Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Kovid-19 pandemisi nedeniyle Türkiye’ye yapılan uçuşlara getirilen sınırlandırmanın kaldırılmasını ve Türkiye’nin Rus turistlere açılmasını beklediklerini belirtti.

Doguzova, “En popüler dış turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye’ye uçuşların kısıtlanması insanlar ve sektör için büyük sorunlar yaratıyor. Buradaki temel sorun, uçuşlara kısıtlama getirilmeden önce, tur için paranın bir kısmı veya tamamını ödeyen insanlara tur operatörlerinin borçlu kalmasıdır. Bu durumu yakından izliyoruz ve yakın zamanda Türk meslektaşlarımızın karşılaştığı durumun düzeleceğini, uçuşların yeniden başlayacağını ve tur operatörlerinin turistlere karşı tüm yükümlülüklerini yerine getireceklerini umuyoruz” dedi.

Doguzova ayrıca, tur operatörlerinin turistlere olan borcunun geçen yıldan bu yana 6 kat azaldığını, 44 milyar rubleden 7 milyar rubleye düştüğünü vurguladı.

Rusya, Kovid-19 pandemisinden korunmak için alınan tedbirler kapsamında 15 Nisan'dan itibaren Türkiye ve Tanzanya ile uçuşları askıya almıştı. Koronavirüsle Mücadele Merkezi mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yapılan uçuşlarda sınırlandırmanın 21 Hazirana kadar uzatıldığını duyurmuştu.