Rusya Savunma Bakanlığı Su-34’lerin hedefleri nasıl imha ettiğini gösterdi

Rusya Savunma Bakanlığı, yayınladığı bir videoda süpersonik Su-34 avcı ve bombardıman uçaklarının Kurgan Bölgesi’nde gerçekleştirdiği tatbikatta hedefleri nasıl imha ettiğini gösterdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda süpersonik Su-34 avcı ve bombardıman uçaklarının katıldıkları tatbikat sırasında hedefleri nasıl imha ettikleri görülüyor.

Videoya ilişkin açıklama kısmında,göreceli düşmanın hava savunma sistemini bastırarak S-13 güdümsüz füzelerle havalimanını imha ettiği belirtiliyor. Avcı uçaklarının havalimanının konumunu saptamalarına ise Su-24MR keşif uçakları yardım etti.

Rusya’nın Suriye’de en yaygın olarak kullandığı Su-34 cephe avcı-bombardıman uçağı, Rusya’nın askeri filosunda Su-24 uçaklarının yerine geçerek cephedeki hava kuvvetlerinin temelini oluşturacak. Bu uçak, çatışma şartlarında dünyanın her noktasında bulunan kara, deniz ve hava hedeflerini etkili bir şekilde vurabiliyor. Mürettebatı iki kişiden oluşan Su-34’te hassas silahlar dâhil çok çeşitli silahların kullanılmasına imkân tanıyor. Uçağın gövdesine değişik tiplerden ‘havadan havaya’ ve ‘havadan karaya’ füzeleri, uçak bombaları ve güdümsüz roketler dahil 8 tona kadar silah kullanılabiliyor.

Açık kaynakların verilerine göre Rus ordusunun envanterinde 120’ni üzerinde Su-34 bulunuyor.