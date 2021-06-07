Rus Dışişleri’nden Ukrayna milli futbol takımının haritalı formasına tepki

Ukrayna milli futbol takımı, Euro-2020 için hazırlanan yeni formasını tanıttı. Formanın üzerinde, Kırım’ı da içine alan Ukrayna sınırları gösteriliyor.

Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna futbol takımı, formanın üzerine Ukrayna topraklarını Rus Kırım’ına birleştirdi. Açıklamaları, bu umutsuzluk dolu sanatsal eylem kadar metafizik: güya oyuncuların gücüne güç katmalı. Ne yazık ki tek umutları bu” ifadesine yer verdi.

Bu yöntemin yeni olmadığını belirten Zaharova, “Buna trompe l'oeil denir, yani imkansızlığın yanılsamasını veya aksine erişilebilir, elle tutulabilir ama aslında var olmayan bir şeyi gösteren imge yöntemi ile teknik yöntemler bileşimi” diye yazdı.

Formanın üst kısmındaki sloganlara da dikkat çeken Sözcü,dedi.

Rusya Yüksek Mahkemesi’nin 2014’te Ukrayna İsyan Ordusu örgütünü yasakladığını anımsatan Zaharova, “Kiev, bu sloganı rahatsız edici menşeinden uzaklaştırmak ve yeni bir olumlu anlamla doldurmak istiyor, ki tüm dünyada ilerici ve küresel gündemle uyumlu olarak algılansın” diye ekledi.

Rus diplomat, Euro-2020 organizatörleri ile seyircilerin bu tür sloganların gerçek tarihçesini bilmesi gerektiğini kaydetti.