Putin, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmeye yönelik yasayı imzaladı

Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesine göre, Putin Rusya’nın Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmesine ilişkin yasaya imzasını attı.

Şimdi Kanada ve Macaristan’a Rusya’nın anlaşmadan çekildiği hakkında bildirimde bulunulacak, altı ay sonra da süreç tamamlanmış olacak.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

Putin tarafından 11 Mayıs’ta sunulan ve 19 Mayıs'ta parlamentonun alt kanadı Duma'da oybirliğiyle kabul edilen yasa tasarısı, Federasyon Konseyi'nden de geçmişti.

Moskova, Putin’in ABD Başkanı Joe Biden’la bu ay Cenevre’de yapacağı görüşmede silah kontrolünü sağlayan anlaşmanın ele alınabilmesini umduğunu bildirmişti. Ancak Biden yönetimi mayıs ayında Trump yönetiminin geçen yıl çekildiği bu anlaşmaya bir daha geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

Kremlin ise ABD’nin kararının anlaşmaya taraf ülkeler arasındaki çıkar dengelerini kaydadeğer ölçüde bozduğunu belirtmiş ve Rusya anlaşmadan çekilmek zorunda kalmıştı.

“Bu adım anlaşmaya uyulması konusuna, anlaşmanın güven ve şeffaflığın inşa edilmesi bakımından önemine ciddi bir zarar verdi” ifadeleri kullanılan açıklamada, bu durumun Rusya’nın ulusal güvenliği için tehdit teşkil ettiği vurgulanmıştı.

Rus yetkililer ABD’nin anlaşmaya geri dönmeme kararını ‘siyasi bir hata’ olarak nitelerken, bunun ayrıca Cenevre’de yapılacak zirvede silah kontrolü görüşmeleri için elverişli bir atmosfer yaratmayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.