FSB: Ukrayna Güvenlik Servisi ajanı sınır dışı edildi

FSB'den yapılan açıklamaya göre SBU'ya danışmanlık yapan ve yıkıcı nitelikte keşif faaliyetleri yürüten Semenyaka, SBU'da karşı istihbarat alanında üst düzey görevlerde bulunan Timur Gasımov ve İgor Çernyak'a bağlı olarak çalışıyordu.

Semenyaka'nın üzerinde bulunan elektronik cihazlarda SBU çalışanlarından gelen ve Rusya'nın güvenliğine zarar verecek konularda destek talep edilen mesajlar tespit edildiği belirtildi.

Semenyaka'nın mobil cihazındaki verileri silmek için Kiev'den bir girişim yapıldığını kaydeden FSB, verilerin silinmesine izin verilmediğinin altını çizdi.

FSB'nin aldığı önlemler sayesinde Rusya'nın güvenliğine zarar verecek eylemleri gerçekleştiremeyen Semenyaka, 3 Haziran'da sınır dışı edildi ve kendisine 25 yıl süreyle Rusya'ya giriş yasağı getirildi.