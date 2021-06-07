Rusya: Dış baskıya rağmen milyarlar değerinde silah ihracat kontratlarını yerine getiriyoruz

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, 51 ülkeye silah ihraç eden Rusya’nın dış baskıya rağmen milyar dolarlık silah ihracat kontratlarını yerine getirdiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen FSVTS Başkanı Şugayev, 51 ülkeye silah ihraç eden Rusya’nın dış baskıya rağmen milyar dolarlık silah ihracat kontratlarını yerine getirmeye devam ettiğini ifade etti.

Şugayev, “Başta Asya ve Afrika bölgelerinden ortaklarımız olmak üzere halen etkileşimde bulunduğumuz bölgelerimizin olduğunu belirtmek çok önemli. Bugün yüzden fazla devletle ilişkilerimizi sürdürüyoruz, 51 ülkeye ise teçhizat tedarik ettik” dedi ve şöyle devam etti:

“Emin adımlarla ilerliyoruz. En önemli şey de bugün, şimdiden milyarlarca dolarlık sevkiyatlardan bahsediyor olmamız. Bu her şeyden önce, Hava Kuvvetlerimizde lider durumda olan teçhizatlar ve elbette, en çok talep gören hava savunma sistemleridir”.

FSVTS Başkanı, “Rakiplerimiz, genel zor duruma rağmen, her şeyden önce ortaklarımız üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Bu anlamda eşi benzeri olmayan bir baskıyla karşı karşıyayız ve ortaklarımızın çok ama çok ciddi baskı altında olduğuna tanık oluyoruz” diye konuştu.

Silah ihracatı alanındaki ‘çok güçlü rekabet ortamı nedeniyle son derece ağır koşullarda çalışmak zorunda olduklarına’ dikkat çeken Şugayev, “Ancak eski ortaklarımızın çıkarlarını dikkate aldığımız gibi, elbette yenileriyle de iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz, onlara anlayış gösteriyoruz. Denildiği gibi, askeri-teknik işbirliği bazen sessizliği sever” ifadelerini kullandı.

Askeri-teknik işbirliği alanının koronavirüs salgınından zarar gördüğünü dile getiren Şugayev, “Ortaklarımızla olan ilişkilerimiz de kastediyorum, zira kesinlikle objektif koşullar nedeniyle ilişkilerimiz, temaslarımız daraldı. Pazarlama faaliyeti ciddi şekilde zarar gördü. Örneğin, neredeyse tüm uluslararası fuar etkinlikleri kapatıldı. Tek istisna, Kubinka'daki Army 2020 forumumuz. Söz konusu forum geçen yıl gerçekleşen tek büyük uluslararası etkinlik oldu” diye sözlerini sürdürdü.

‘Rusya geçen yıl tutarı 15 milyar dolardan fazla olan silahları yurtdışına sattı’

Moskova’nın geçen yıl yurtdışına sattığı silahların tutarının 15 milyar dolardan fazla olduğunu, sipariş portföyünün ise 50 milyar dolar seviyesinde korunduğunu vurgulayan Şugayev, şunları söyledi:

“En önemlisi geçen yılın göstergelerini bu yıl da yerine getirdik. 15 milyar doları aşan bir hacim söz konusu, bu belirlenen göstergelerin yüzde 102’si. Çok önemli olan sipariş portföyümüz de 50 milyar doların üzerinde korundu”.

Şugayev daha önce verdiği bir röportajda, Rus askeri-teknik işbirliği ihracatının yaklaşık yüzde 45'inin uçaklardan oluştuğunu söylemişti. Şugayev, "İhracatımızın neredeyse üçte biri hava savunma teçhizatından ve yaklaşık yüzde 15'i kara teçhizatından oluşuyor. Gerisi deniz kuvvetleri ve diğer ürünlere yönelik teçhizatlar” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, 20 Mayıs’ta HeliRussia-2021 forumunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şirketin askeri teçhizat için aldığı sipariş hacminin 52 milyar 100 milyon dolar olduğunu söylemişti.

Miheyev farklı bir söyleşide ise Batı’nın yaptırımları nedeniyle Rosoboroneksport’un silah kontratları kapsamındaki hesaplarda dolar kullanmadığını, bunun yerine, ruble dahil olmak üzere dolar harici serbest dönüştürülebilir para birimlerine geçtiğini açıklamıştı.

Ekim 2019'da Rosoboronexport, Türkiye ile 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın alınması için imzalanan sözleşmenin süresinden önce yerine getirildiğini ve Türkiye'nin füzeler de dahil olmak üzere S-400 sistemlerinin tüm unsurlarına kavuştuğunu açıklamıştı.

Bunun üzerine Washington, S-400’leri satın aldığı gerekçesiyle Ankara’yı F-35 beşinci nesil savaş uçakları üretim programından çıkarmıştı.