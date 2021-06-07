Rus senatörden Putin-Biden görüşmesine ilişkin yorum: ABD’nin Rusya ile güç pozisyonundan konuşmasına ihtimal vermiyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’in 16 Haziran’da planlanan görüşmesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Rus Senatör Sergey Tsekov, ABD’nin Rusya ile güç pozisyonundan konuşmasına ihtimal vermediğini belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, Biden’in Putin’le 16 Haziran’da yapacağı görüşmenin de dahil olduğu Avrupa turunu ‘güç pozisyonundan’ başlayacağı şeklindeki açıklamasını yorumlayan Senatör Tsekov, ABD’nin Rusya ile güç pozisyonundan konuşmasına ihtimal vermediğini ifade etti.

Tsekov, “Rusya ile güç pozisyonundan konuşmak beyhudedir, diyalog ancak eşit bir şekilde, karşılıklı saygı temelinde tesis edilebilir. Rusya birçok yönden ABD'ye eşit bir güce sahip” diye konuştu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamanın ‘doğru olmadığına’ dikkat çeken Tsekov, “Rusya ile somut sonuca götürebilecek olan anlam yüklü bir görüşme güç pozisyonundan yapılamaz” vurgusunu yaptı.

Biden’in Rus liderle böyle bir diyaloğa girmek istemesine de ihtimal vermeyen Tsekov, “Başkanımızla güç konumundan herhangi bir diyaloğu yürütmek imkansız” ifadelerini kullandı.