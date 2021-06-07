Lavrov'dan Almanya ve Fransa'ya uyarı: Kiev'in Minsk Anlaşması'nı revize etme çabaları kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman ve Fransız mevkidaşlarına, Ukrayna yönetiminin Minsk Anlaşması'nı revize etme çabalarının kabul edilemez olduğunu iletti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün Bakan Sergey Lavrov ile Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği ifade edildi.

Görüşmede, Normandiya Formatı ülkelerinin liderlerinin siyasi danışmanları arasında 26 Mayıs'ta video konferans yoluyla gerçekleşen görüşme bağlamında, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki çatışmaya çözüm bulma beklentileriyle ilgili geniş kapsamlı görüş alış verişi yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Minsk Anlaşması'nın alternatifsiz olduğunun ve tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altı çizildi. Lavrov, Kiev’in Minsk Anlaşması'nı ile Aralık 2019 tarihli Normandiya Zirvesi’nin kararlarını revize etme çabalarının kabul edilemez olduğunu kaydetti ve Batılı mevkidaşların, Kiev’in mevcut anlaşmalara aykırı açıklamalarına hiçbir tepki göstermediğine dikkat çekti" ifadelerine yer verildi.

Lavrov, ayrıca Ukrayna'da Rusça konuşan vatandaşlara yönelik ayrımcı tedbirlerin, etnik azınlıkların zorla Ukraynalılaştırması politikasının, muhalif siyasetçilere ve medyaya baskı uygulamasının ve neo-Nazilerin teşvik edilmesinin kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi.