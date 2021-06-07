Rusya Kanada’dan 9 kişiyi ‘kara listeye’ aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Rusya karşıtı politikanın oluşumu ve uygulanmasında” yer alan 9 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini belirtti.

Rusya’nın bu adımının, Kanada’nın 24 Mart’ta aldığı yaptırım kararına misilleme niteliğinde olduğu kaydedildi.

Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Kanada hükümetinin, yasadışı eylemlerden dolayı mahkum edilen Rusya vatandaşı A. Navalnıy’a baskı yapıldığı yönündeki uydurma bahaneyle 24 Mart 2021 tarihinde Rusya vatandaşlarına karşı aldığı yasadışı yaptırım kararına karşılık olarak Kanada vatandaşlığına sahip aşağıdaki kişilerin Rusya’ya girişinin süresiz olarak yasaklanmasına karar verildi” ifadeleri yer aldı.

Rusya’nın ‘kara listesine’ dahil edilen isimler: Kanada Adalet Bakanı ve Başsavcısı David Lametti, Federal Hapishane Servisi Başkanı Anne Kelly, Kraliyet Atlı Polis Komiseri Brenda Lucky, Başbakanlık İç Politika Dairesi Başkanı Marci Surkes, Hükümetlerarası İşler Bakanı Dominic LeBlanc, Ulusal Savunma Bakan Yardımcısı Jody Thomas, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Michael Rouleau, Kraliyet Atlı Polis Komiser Yardımcısı Brian Brennan ve Kanada Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Komutanı Scott Bishop.



