Rusya'da yabancıların aşılanması göçmen işçilerle başlayacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecine dair bilgi verdi.
Golikova, "Hükümet, Rusya Devlet Başkanı’nın, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) sırasında verdiği, yabancı vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılama emirleri üzerinde çalışıyor. Öncelikle işçi göçmenler ve ülkede bulunan yabancı vatandaşların aşılanması konusu değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.
Putin, 4 Haziran günü SPIEF ana oturumu sırasında, Rusya hükümetine ülkede aşı turizmi konusunu işleme emrini vermişti.
Rusya lideri, iş göçü kapsamında ülkeye gelen insanların aşılanması için hükümete, bölge yönetimleri ve işletmelerle birlikte çalışma talimatını vermişti.
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