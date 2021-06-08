Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: Arctic Challenge tatbikatı provokatif nitelikte

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Arctic Challenge isimli tatbikatların Avrupa’da güvenin güçlendirilmesine katkıda bulunmadığı, provokatif nitelikte olduğu açıklamasını yaptı.

Büyükelçiliği, Twitter’daki açıklamasında, ABD Hava Kuvvetleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen Arctic Challenge tatbikatının provokatif nitelikte olduğu belirtildi.

❗️ Маневры #ArcticChallenge с участием @HQUSAFEAFAF провокационны. Не способствуют укреплению доверия в Европе. Расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития #АрктическогоРегиона. — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) June 8, 2021

Açıklamada, "Bu tatbikat Avrupa’da güvenin güçlendirilmesine hizmet etmiyor. Washington’ın Arktika bölgesinin sürdürülebilir ve barışçıl gelişiminin sağlanmasından başka alternatif olmadığı açıklamaları ile çelişiyor" ifadeleri yer aldı.

Her iki yılda bir Finlandiya, İsveç ve Norveç arasında gerçekleştirilen Arctic Challenge tatbikatı, askeri havacılık teçhizatlarının kullanımıyla gerçekleştirilen en büyük tatbikatlardan biri.

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD’nin Arktika’daki askeri varlığını artırdığını belirtmişti. Şoygu’ya göre bölgedeki askeri-siyasi durum, önde gelen ülkelerin kaynak ve ulaşım için rekabet etmesi nedeniyle zorlaşıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da bölgenin barışçıl işbirliği alanı olarak kalmasından yana olduklarını bildirmişti.