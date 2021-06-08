Putin: Koronavirüse karşı zafer kazanıldığını söylemek için henüz erken

Rusya lideri Putin henüz koronavirüse karşı zafer elde edildiğini söylemek için erken olduğunu, ancak pandemi ile ilgili ne gibi derslerin çıkarılabileceğinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’daki bir forum için hazırladığı ve yardımcısı Yuriy Uşakov tarafından okunan konuşmasında, “Henüz koronavirüse karşı bir zafer elde edildiğinden söz etmek için erken olsa da bu sorundan ne gibi dersler çıkarılabileceği, gelecekte benzer durumlar gerçekleşirse nasıl hareket edilebileceği konusunda düşünmek gerek” ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle 3.5 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirten Putin, “Salgının ciddi toplumsal, ekonomik sonuçları da hep birlikte hissediliyor. Son derece tehlikeli olan bu virüsle mücadelede uluslararası toplumun tamamının birleşmesi, dürüst ve eşit haklara dayalı işbirliği yapılması gerekiyor. Ancak maalesef bunun için herkes hazır değil” açıklaması yaptı.