Moskova'da bir askerlik şubesinde ani denetim yapan Şoygu, uygun teknik ekipmanın bulunmamasına kızdı

Sergey Şoygu, başkent Moskova'daki bir askerlik şubesine habersiz şekilde giderek ani denetim yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Zvezda televizyonunun paylaştığı görüntülere göre şubedeki personelle sohbet eden Şoygu, buraya üçüncü kez geldiğinin altını çizerek uygun teknik ekipmanın bulunmamasına sert tepki gösterdi.

⚡️ Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой. Глава военного ведомства обратил внимание на отсутствие надлежащего оборудования



Видео: SoberView/ Яндекс Дзен pic.twitter.com/wYKiKLRHjB — zvezdanews (@zvezdanews) June 8, 2021

​"Mikrodalga fırınınız var, buzdolabınız var ama diğer askeri şubelerle elektronik ortamda iletişim kurmak için bilgisayarınız yok. Evrak tepsisi, posta... Siz postaları partizanlar gibi ağaç kovuğuna mı koyuyorsunuz? Bu nasıl bir çalışma böyle?" diyen Şoygu, daha sonra sözlerinin orada çalışanlara olmadığını belirtti.

Russia Today (RT) televizyonu, Şoygu'nun ziyaret ettiği askerlik şubesinin Moskova'nın Çeremuşkin ilçesindeki şube olduğunu aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.