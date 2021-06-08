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    Rus kozmonot uzayda çektiği fotoğrafları paylaştı

    Eski geleneklerle uzay keşfi: Rus bilim insanları Mars yolculuğu için Tibetli keşişlerin yöntemlerini inceliyor

    © Fotoğraf : Sergey Volkov/Roskosmos
    Rusya
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    Rus bilim insanları gelecekte uzay yolculuklarında faydalı olabilecek bilgiler almak umuduyla Tibetli keşişlerin uygulamalarını aktif şekilde araştırıyor. Uzmanlar temel yaşam fonksiyonlarının geçici olarak yavaşlatıldığı, yarı uyuşuk duruma geçişin eski yöntemlerini inceliyor. Bu yöntemin Mars yolculuklarında faydalı olması bekleniyor.

    Rusya’da bir grup araştırmacı, ‘thukdam’ olarak bilinen, keşişin klinik olarak ölü sayıldığı, ancak günlerce veya haftalarca hiçbir çürüme belirtisi göstermeden oturur pozisyonda kalabildiği ruhsal evreyi araştırıyor.

    Araştırmalara sırasında bilim insanları bu meditasyon hali sırasında beynin dış uyaranlara tepki veremeyeceğini ilk kez kanıtlamış oldu. Normal durumda ise beyin sürekli olarak sese tepki veriyor.

    Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü’nden, uzun süreli uzay yolculuğu planlama alanında önde gelen bir uzman olan Profesör Yuriy Bubeyev, bu ‘uyku’ halinin, Mars’a başarılı bir şekilde yolculuk yapmak için çok önemli olabileceğini belirtiyor.

    Bubeyev’e göre, kozmonotların vücutlarının ksenon ile soğutulması, kriyojenik uyku (soğuk bir kabinde uyutularak muhafaza edilme durumu), uçuşlar için göz önünde bulundurulan bazı yöntemler arasında yer alıyor.

    İnsanın Mars yolculuğunun taklit edildiği MARS-500 deneyini başarıyla yürüten Bubeyev, “İnsanların organizma için en az kayıpla Mars’a ulaşması hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olacak birçok yöntem inceleniyor. Bunlardan biri şu an biz ve NASA tarafından araştırılan ‘uyku’ durumu. Böylelikle kozmonotlar birbirlerinden daha az bıkacak ve kişiler arası çatışmalar azaltılacak” ifadeleri kullanıldı.

    Behtereva Beyin Enstitüsü ve Moskova Devlet Üniversitesi İleri Beyin Araştırmaları Enstitüsü’nden Rus uzmanların yer aldığı bir ekip 2017’den beri Tibet keşişleri ile birlikte çalışıyor.

    Yarı uyuşuk durumda beyin dış uyarıcılara yanıt vermiyor, ancak vücut belirlenen pozu korumaya devam ediyor, birkaç hafta sonra hiçbir olumsuz sonuçla karşı karşıya kalmadan normal yaşamlarına devam ediyorlar.

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    Etiketler:
    Mars, Tibet, Rus bilim insanları, Bilim insanları, Bilim insanı, Rusya
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