Rus buzkıran gemisinin mürettebatı, buz üstünde kalan bir köpeği kurtardı

Rus Gazprom Neft şirketine ait Aleksandr Sannikov buzkıran gemisinin mürettebatı, bir süredir kayıp olan ve Obi Körfezi’ndeki buzun üstünde gezinen Ayka isimli köpeği kurtardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gemi bir petrol aktarım süreci sırasında görevdeyken havlamaları duyan mürettebat buzun üzerinde beyaz bir köpeğin olduğunu fark etti.

Buzun erime döneminin neredeyse başlamak üzere olması nedeniyle köpek çatlaklardan aşağı düşerek boğulma veya açıktan ölme tehlikesi altındaydı.

Aleksandr Sannikov gemisinin mürettebatı, duruma göz yummayıp köpeği kurtardı.

İnternete yansıyan görüntülerde köpeğin gemiye çıkış anı görüldü.

Daha sonra edinilen bilgilere göre Ayka isimli köpeğin, Rusya’nın Arktika kıyısındaki Mıs Kamennıy köyündeki evinden kaçtığı anlaşıldı.

Sahibi Svetlana Çereşneva, Rus basınına yaptığı açıklamada Ayka’nın 21 Mayıs’ta kapının açık kalması sonucu evden ayrıldığını ve köyde yaptıkları araştırmalar sonucunda onun hayatını kaybettiğini düşündüklerini ifade etti.

Çereşneva, Ayka’nın günler süren macerasının ardından evden çıkmaya çekindiğini ve kendilerinden uzaklaşmadığını söyledi.