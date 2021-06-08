'Rusya'ya aşı turlarına teknik olarak hazır'

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkanı Andrey İgnatyev, Rusya'ya aşı turlarının teknik olarak hazır olduğunu ve vize sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi.

İgnatyev, "Tur operatörleri daha yılın başında aşı turları düzenlemeye hazırdı, bu tür talepler dünyanın her yerinden seyahat şirketlerine düzenli olarak geldi. Ürünler şimdiden hazır, ancak Rus aşısı olmak isteyen yabancılar için vize desteği ve yasal giriş konularına çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

İgnatyev, Rusya'da 21 gün konaklama yapılmasını öngören aşı turlarının uçak bileti hariç bin 500 ila 2 bin 500 dolar tutacağını belirtti.

Avrupa'da halkın büyük bölümünün aşılanması nedeniyle en başta Asya, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika ülkelerindeki sakinlerin aşı turlarına ilgi gösterebileceğini kaydeden İgnatyev, bu yönde talepler aldıklarının altını çizdi.

Bir yılı aşkın süredir yurtdışından turist akışı neredeyse tamamen durduğu için aşı turlarının tur operatörleri için iyi bir destek sağlayabileceğini söyleyen İgnatyev, yabancılara yönelik üç haftalık turların Rus turizm sektörünün canlanmasına katkıda bulunabileceğini ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada ülkesinin, koronavirüse karşı aşı olmak isteyenlere kapılarını açabileceği mesajını vermişti.

Hükümetten, yabancıların Rusya'da belirlenen ücret karşılığında güvenli bir biçimde aşı olabilmeleri için gereken düzenlemeleri yapmasını isteyen Rusya lideri şunları söylemişti: "Yerli ilaç sanayimiz aşı üretimini artırmaya hazır. Kendi ihtiyaçlarımızı tamamıyla karşılayabilecek kapasitemizin olmasının yanında, yabancıların Rusya’ya gelip aşı olmalarını da sağlayabiliriz."