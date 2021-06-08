Rus Dışişleri'nden Kiev'in Rusları Ukrayna'nın yerli halkların arasından çıkarma planlarına ilişkin yorum

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'ya göre, Ukrayna'daki yerli halkların arasından Rusların çıkarılmasına ilişkin yasa tasarısı, ülkenin milliyetçi ve neo-Nazi konumlarını güçlendiriyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’de hazırlanan ve Rusların Ukrayna’nın yerli halkların arasından çıkarılmasını öngören yasa tasarısının ülkeyi milliyetçi ve neo-Nazi konumlarında daha güçlü kıldığını belirtti.

Telegram kanalından konuya ilişkin bir açıklama paylaşan Zaharova, "Kiev'in halka verdiği sinyal açıktır: ulusunuzun, milliyetinizin, halkınızın kendi devleti var, 'Ukrayna' ulusuyla eşit haklara talip olmayın ve her an 'ulusal' devletinizin coğrafi konumuna gideceğinizi bilin" ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca söz konusu yasanın milyonlarca kişiyi kapsayacağına dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in mayıs ayında Yüksek Rada’ya sunduğu 'Ukrayna'nın Yerli Halkları Hakkında' adlı yasa tasarısı Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da kınanmıştı.

Söz konusu taslak belgeye göre Ukrayna’da yaşayan fakat kendi ulusal devletleri olan etnik azınlıklar (yani Rusya, Belarus, Moldova vatandaşları vs. azınlıklar) yerli halk olarak kabul edilmiyor.

Taslakta Kırım’ın yerli halkları (Kırım Tatarları, Kırımçaklar ve Karaylar) için de ayrı bir madde ayrılmış durumda.

Rus parlamenterler bu belgeyi 'tarihsel hafızaya hakaret' ve 'Ukrayna halkı, Rus halkı ve Ukrayna'daki diğer yerli halkları bölmeye yönelik yeni bir girişim', aynı zamanda 'Donbass'taki iç savaşın devam etmesi için ideolojik bir gerekçe' olarak nitelendirmişti.