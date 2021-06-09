Rospotrebnadzor: Yaşlıların bünyesi aşıyı kolay tolere ediyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, yaşlıların bünyesi koronavirüs aşısını kolay ve hiçbir yan etki olmadan tolere edebiliyor.

Rosporebnadzor’dan Sputnik’e yapılan açıklamada yaşlıların koronavirüs aşısını kolay ve yan etki olmaksızın tolere edebildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu durum bu yaşlarda verilen bağışıklık tepkisi özellikleriyle alakalı” ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüse karşı aşılama, hastalığın ağır geçirilmesi riskini azaltma konusunda en etkili yöntemlerden biri ve özellikle de yaşlılar için önem taşıyor. Zira enfekte olunduğunda bağışıklık sistemi üzerindeki yükün artmasıyla, kişinin durumunun kötüleşmesi mümkün. Bununla birlikte kronik hastalık durumunda da aşı yaptırabiliyor, böylelikle hastalığın şiddetlenmesi önlenebilir. Ancak aşılama öncesinde kişinin doktoruyla görüşmesi gerekiyor.

Tam bağışıklık ilk dozun vurulmasından 42-45 gün sonra oluşuyor. Antikor gelişinceye kadar kalabalık ortamlardan kaçınmak, maske takmak, sık sık ellerin yıkanması gibi tedbirlere uyulması şart.

Rusya, Ağustos 2020’de dünyada bir ilki başararak Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısını tescilledi. Şu anda ülke çapında aşılama devam ediyor.

Rusya’da ayrıca EpiVakKorona, KoviVak ve Sputnik Light isimli aşılar da mevcut.