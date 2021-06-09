Lavrov: Putin-Biden zirvesinden büyük beklentimiz yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran’da Cenevre’de yapılacak görüşme ile ilgili büyük beklentileri olmadığını ifade etti.

Primakov Okumaları isimli bir forumda konuşan Lavrov, “Zirve ile ilgili büyük bir beklentimiz, atılım yaşanacağına dair bir yanılsamamız yok” dedi.

Zirveyi çok önemli olarak nitelendiren Lavrov, Kremlin’in Batı ile faydaya dayalı ilişkiler geliştirmekle ilgilendiğini kaydetti.

Lavrov, “Batı’nın bize atfetmeye çalıştığı şeylere rağmen, biz sürekli olarak Batı da dahil herkesle -ABD, onun NATO’lu müttefikleri veya AB fark etmeksizin- karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerle ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Gündemimizi dünyaya yaymak gibi bir çabamız yok’

Rusya’nın kendi gündemini dünyaya yaymak gibi bir çabası olmadığını belirten Lavrov, şunları söyledi:

“Bu arada birileri her ne kadar kendilerini ve başkalarını aksine ikna etmeye çalışsa da bizim süper güç hırslarımız yok. Batılı meslektaşlarımızın kendi demokratik değerlerini gezegene yaymaya çalışırken gösterdiği o mesihvari arzuya sahip değiliz. Ne aşağılık kompleksimiz ne de uluslararası politikada üstünlük kompleksimiz var, fakat ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya hazırız. Bu bizim tarihsel misyonumuz, bu tarihimizde yüzyıllardır kök salmış bir şey."

‘Hatalarını gözden geçirmelerini umuyoruz’

Lavrov, Putin-Biden zirvesi öncesinde Washington’ın geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umduklarını ifade etti.

Lavrov, “Zirveye hazırlanırken, umuyorum ki şu an Biden yönetiminde olan ve Rusya ile ilgili çalışan kişiler, Rusya’nın eylemleri, çıkarları, tutumu, kırmızı çizgilerini değerlendirir ve nihayetinde geçmiş yıllardaki hatalar üzerinde çalışır, uluslararası ilişkilerde bir hegemonya iddiası tutumuyla diyalog sürdürmekten kaçınır” dedi.

‘Batı Avrupa’da orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına yönelik moratoryumla ilgili diyaloğu reddediyor’

Lavrov, Batı’nın Avrupa’da orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasının yönelik moratoryum konusunda dürüst diyaloğu reddettiğini belirtti.

“ABD’liler birçok anlaşmayı bozdu. Sözgelimi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması. Anlaşmaya konu füzelerin en azından Avrupa’da konuşlandırılmasına ilişkin gönüllü bir moratoryum organize edilmesini teklif ettik” diyen Lavrov, bu anlamdaki tekliflerine rağmen Batı’nın dürüst diyalogdan kaçtığını ifade etti.

Lavrov, Putin ile Biden zirvesinde Rusya tarafının ABD’ye moratoryum konusundaki teklifini hatırlatma fırsatını kullanacağını söyledi.

Lavrov, “Teklifimiz hala geçerli, 16 Haziran’da Cenevre’deki zirvede bunu kesinlikle hatırlatacağız, bakalım nasıl bir tepki gelecek” dedi.

‘ABD Suriye’de tehlikeli bir sorunla oynuyor, sonu kötü olabilir’

ABD’nin Suriye’deki varlığının gayrimeşru olduğunu her seferinde dile getirdiklerini belirten Lavrov, “Üstelik bu duruma Suriye’deki doğal zenginliklerin yağmalanması da eşlik ediyor. Petrol yatakları, tarım arazileri ihraç ediliyor, elde edilen paralarla, herkesin gördüğü, herkesin bildiği üzere Fırat’ın doğu kıyısındaki hizipçi eğilimler destekleniyor. Çok tehlikeli bir sorunla oyun oynanıyor. Kürt sorununu kast ediyorum. Bu oyunlar kötü bitebilir” ifadelerini kullandı.

‘ABD MH17 uçağının düşmesiyle ilgili çok önemli gerçekleri gizliyor’

Lavrov 2014 yılında Ukrayna’nın doğusunda düşürülen Malezya Havayolları’na ait MH17 yolcu uçağına da değindi.

Lavrov, “ABD hala Temmuz 2014’te Malezya uçağı düştüğünde çekilen uydu görüntülerini sunmayı ısrarla reddediyor. Birkaç gün önce Hollandalı mahkeme bu görüntülerin sunulacağına dair artık bir umudun olmadığı ve konunun mahkeme için kapandığını bildirdi. Muazzam öneme sahip gerçekler gizleniyor” ifadelerini kullandı.