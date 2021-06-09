Sputnik V aşısının geliştiricilerine, Rusya devlet ödülü verildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Andrey Fursenko, bilim ve teknoloji alanında verilecek devlet ödülüne layık bulunanların isimlerini açıkladığı konuşmasında şunları söyledi: “Ebola ve koronavirüs enfeksiyonlarına karşı rekombinant aşıların geliştiricileri ve ulusal sağlık sistemimizde uygulamaya koyucuları olan, isimleri herkesçe iyi bilinen Aleksandr Leonidoviç Gintsburg, Denis Yuryeviç Logunov ve Sergey Vladimiroviç Boriseviç.”

Devlet ödülüne layık bulunan Gintsburg, Sputnik V aşısının geliştirildiği Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü. Logunov, Enstitü’nün Direktör Yardımcısı. Askeri doktor olan Boriseviç de Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin 48. Araştırma Enstitüsü’nün Direktörü.

Rusya Federasyonu Devlet Ödülü, bilim ve teknoloji alanında 2005 senesinden beri veriliyor. Ödülü alanlara bir devlet nişanının yanında 10 milyon ruble, yani yaklaşık 140 bin dolar para ödülü de veriliyor.

Ödüllerin takdim töreni bu sene de 12 Haziran’da Kremlin Sarayı’nda yapılacak. Ödüle layık bulunanlar, nişanlarını doğrudan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in elinden alacak.

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, şimdiye dek Türkiye dahil 67 ülkede kullanım için onaylandı.

Sputnik, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor. Aşının uygulanmasından kaynaklı ölüm, şimdiye dek bildirilmedi.