Rus EpiVakKorona aşısının vurulduğu kişilerin yaklaşık yüzde 96’sında antikor gelişti

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Gorelov, “Aşının vurulduğu kişilerin yüzde 95.8’inde yeterli düzeyde antikor gelişti” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rospotrebnadzor uzmanları etkinliği artırmak için 65 üstü kişilere EpiVakKorona aşısının üç doz olarak uygulanmasının tavsiye edildiğini belirtmişti.

Rusya’da Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak ve tek bileşenli Sputnik Light olmak üzere dört aşı tescil edildi.

Gintsburg: Kovid-19 vaka sayısındaki artış, vatandaşların artan hareketliliği ile ilişkili

Öte yandan Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rusya'da koronavirüs vakalarındaki artışın, insanların artan hareketliliği ve yaz aylarında daha aktif iletişimi ile ilişkili olabileceğini söyledi. Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Yaz geldi, iletişim çok daha fazla, insanların hareketliliği kış dönemine göre artıyor, bundan dolayı doğal olarak aşılanmayanlar arasında hastalığın yaygınlaştığı görülüyor” dedi.

Aşılananların enfekte olmaları durumunda bile hastalığı hafif şekilde atlattıklarına vurgu yapan Gintsburg, bu nedenle tüm vatandaşların kendilerini ve sevdiklerini korumak için aşı olmaları gerektiğini kaydetti.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı mart ayından bu yana ilk kez 10 binin üstüne çıktı

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 10 bin 407 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun 7 Mart’tan bu yana (10 bin 253) görülen en yüksek sayı olduğu belirtildi. Vaka artış oranının bir önceki güne göre (9 bin 977) yüzde 4.31 daha yüksek olduğu ve toplam vaka sayısının 5 milyon 156 bin 250’ye ulaştığı kaydedildi.

Son 24 saat içinde 399 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, bunun bir önceki güne göre (379) yüzde 5.28 daha yüksek olduğu belirtildi. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 124 bin 895 oldu.

Son bir gün içinde 9 bin 814 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 4 milyon 761 bin 899’a yükseldi.