Putin, inşaatında Türk şirketinin de yer aldığı tesisi açtı

Rusya’nın Doğu Sibirya bölgesinde inşa edilen tesis, Putin’in de video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı.

Putin açılışta yaptığı konuşmada, “Bu yoğun sermayeli ve ileri teknolojili bir proje, tüm projenin maliyeti 1 trilyon rubleyi (yaklaşık 120 milyar TL) geçiyor” dedi.

Tesisin “donatılmasında büyük rol üstlenen” yabancı ortakların önemli katkıda bulunduğunu kaydeden Putin, tesisin yapımında Rusya, Türkiye, Çin, Hindistan, İtalya, Almanya, Hırvatistan, Sırbistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan şirketlerin yer aldığını belirterek, “Bu tür bir işbirliğini kesinlikle memnuniyetle karşılıyor, gelecekte devam etmesini umuyoruz” dedi.

Путин запустил Амурский газоперерабатывающий завод под громкие и продолжительные аплодисменты pic.twitter.com/r7Nf1l7rE3 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 9, 2021

​Gazprom Başkanı Aleksey Miller ise “Vladimir Vladimiroviç, Amur Doğalgaz İşleme Tesisi faaliyette geçti ve Gazprom'un birleşik üretim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline geldi” ifadesini kullandı.

Gazprom şirketinden yapılan açıklamada, “Tesis, bu alanda dünya lideri olacak. Helyum, ileri teknoloji endüstrileri için çok önemli bir madde. Helyuma olan talep giderek büyüyor, özellikle de Asya-Pasifik Bölgesi ülkelerinde. Vladivostok şehri yakınlarında, en yakın zamanda, sıvı helyumun tedariki için dünyanın en büyük helyum terminalinin faaliyete geçirilmesi planlanıyor” ifadesine yer verildi.

Tesis, Yakutsk ve İrkutsk doğalgaz merkezlerinden gelen doğalgazdan etan, propan ve bütanı üretecek. Bu maddeler polietilen, polimerler ve plastiklerin üretimi için gerekli ve nihayetinde çok sayıda endüstri sektöründe ve günlük yaşamda kullanılıyor. Tesis ayrıca dünyanın en büyük helyum üreticisi olacak.

Amur Bölgesi’nin Svobodnıy şehri yakınlarında yer alan Amur Doğalgaz İşleme Tesisi, ABD’nin Alaska Eyaleti’ndeki Prudhoe Bay Unit Central Gas Facility’den sonra dünyanın en büyük ikinci doğalgaz işleme tesisi olacak.

Yılda 42 milyar metreküplük üretim kapasitesine sahip olacak tesis, her biri yıllık 7 milyar metreküp ham gaz kapasitesine sahip 6 hattan oluşacak. İlk iki hattın bu yıl, diğerlerinin kademeli olarak 2024 yılına kadar faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Tesis, 2019 yılında 11 milyar 400 milyon euro finansman çekmişti. Bu kaynak Avrupa, Japonya, Çin ve Rusya’dan 22 banka tarafından tahsis edilmişti.