Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Rus turistler muhtemelen temmuzda Türkiye’ye uçabilecek

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Barzıkin, Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) yöneticisinin Rusya ve Türkiye arasındaki uçuş seferlerinin önümüzdeki temmuz ayında yeniden açılabileceğini söylediğini ifade etti.

Barzıkin, bunun nedeninin Türk tatil beldelerinde koronavirüs vakalarının sayısındaki azalma olduğunu vurguladı.

Geçen yıl iptal edilen turlardan yaklaşık 500 bin turistin faydalanamadığını da dile getiren Barzıkin, Mısır-Rusya arasındaki uçak seferlerin başlaması ile ilgili kararname hazırlandığına ve iki ülke arasındaki uçuşların yakında başlayacağına dikkat çekti.

‘Türkiye’ye gidecek olan turistlerin yüzde 40’ı destinasyon değiştirdi, yüzde 60’ı ise hala açılma bekliyor’

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkanı Andrey İgnatyev ise 21 Haziran sonrasında Türkiye uçak seferlerinin açılıp açılmayacağına dair bilgi olmadığını ve koronavirüsle mücadele merkezinin bu yöndeki kararını beklediklerini söyledi.

İgnatyev, “Rusya Turizm Endüstrisi Birliği’nde 21 Haziran sonrasında Türkiye uçak seferlerinin açılıp açılmayacağına dair bilgi yok, hiçbir yerde yok. Söz konusu bilgi ancak koronavirüsle mücadele merkezi tarafından verilecek. 21 Haziran olarak belirlenen bir tarih var, tur operatörleri merkezin kararına uyuyor ve bilet satışları yapılmıyor. Tarihler temmuza, ağustosa ve ilerisine erteleniyor. Tur rezervasyonları yapılıyor, depozitolar ödeniyor” dedi ve ekledi:

“Müşteriler ödemeler konusunda çok dikkatli ve tur operatörleri, ödemesi yapılan bir turun ücretinin tamamını almamayı tercih ediyor. Merkezin kararını bekliyoruz, bunun olmasını çok istiyoruz”.

'560 bin rezervasyon var'

Rusya’nın Türkiye’deki epidemiyolojik durumun kötüleşmesi nedeniyle bu ülkeye uçuşlarını geçici olarak durdurduğu 15 Nisan durumu itibarıyla yaklaşık 560 bin rezervasyon olduğu bilgisini veren İgnatyev, “Değerlendirmemize göre bunların yaklaşık yüzde 40’ı Rusya içi turlarına rezervasyon yaptırdı. Yine bizim değerlendirmemize göre bu kişilerin yüzde 60’ı ise Türkiye turlarını daha ileri tarihlere taşıdı ve koronavirüsle mücadele merkezinin kararını bekliyor” ifadelerini kullandı.

Rusya nisan ayında, koronavirüs vakalarının arttığı Türkiye’ye uçuşları, belli başlı istisnaların dışında 15 Nisan – 1 Haziran olmak üzere bir buçuk aylığına askıya almıştı. Daha sonra bu kısıtlamanın 21 Haziran’a kadar uzatıldığı açıklanmıştı.