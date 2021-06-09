Ünlü Rus çevreci balık avı sırasında suda boğularak hayatını kaybetti

Pajetnov’un oğlu, Rus medyasına açıklamasında, ünlü çevrecinin bulunduğu teknenin alabora olduğunu ve babasının suda boğularak hayatını kaybettiğini anlattı.

Boz ayı popülasyonlarının korunması ve yönetimi ile uğraşan Valentin Pajetnov, yetim kalan ayı yavrularını yetiştirmeye yönelik eşsiz bir yöntem geliştirmişti.

Pajetnov’un ailesi, 1985’te Tver Bölgesi’nin Bubonits köyünde, yetim ayı yavrularını yetiştirmek için biyolojik istasyon kurmuştu. Hayvanlar yetiştirildikten sonra serbest bırakılıyordu. Proje süresi boyunca toplamda 200’den fazla ayı doğaya kazandırılmıştı.

Pajentov’un 1985’te çıkardığı ‘Dostum ayılar’ adlı kitabı Bulgaristan, Polonya ve Fransa’da tercüme edilerek basılmıştı. Çevreci, ‘Mohnatoye Çudo’ adlı kitabı için Tver Valiliğinden Saltıkov-Şedrin Ödülü’nü almıştı. Valentin ve Svetlana Pajentov çifti, 2018’de ‘Rusya’nın Altın Ailesi’ unvanını almıştı. 2019’da, Valentin Pajentov, ‘Yukarı Volga Efsaneleri’ ödül töreninde ‘Efsane Kişi’ kategorisinde ödül almıştı.