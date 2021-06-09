Putin: ABD'nin Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulaması anlamsız hale geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Avrupa'ya enerji transferinde önemli bir rol oynayacak olan Kuzey Akım-2 projesine yönelik yaptırım tehditlerini değerlendirdi.

Rossiya-24 kanalına açıklamalarda bulunan Putin, "Kuzey Akım-2 ile ilgili sorunu hallettik. Oysa ABD’nin şu ana kadar Kuzey Akım-2 projesine karşı yaptığı her şey Avrupa ülkelerinin, Almanya’nın çıkarlarına zıttı. ABD bunu yapıyordu, çünkü işlerine yarıyordu" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda, boru hattı yapımına karşı 'direnmenin ve yaptırımlar uygulamanın artık anlamsız hale geldiğini' kaydeden Rusya lideri, "Çünkü yapımını tamamladık, ilk kol hazır" dedi.

Putin, "Sanki yaptırımlardan vazgeçmişler ama tamamen uluslararası iletişimin diğer katılımcılarının çıkarlarını göz ardı ederek istedikleri şekilde, hızda ve uygun gördükleri yerde uyguluyorlar" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım-2 operatörü Nord Stream 2 AG şirketine dönük yaptırım muafiyeti kararını gözden geçirebileceklerini ifade etmişti.