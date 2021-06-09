Putin: Ukrayna’nın ‘yerel halklar’ yasa tasarısı çirkin

Putin, Rossiya-24 televizyonuna açıklamasında, Kiev’de hazırlanan ve Rusların Ukrayna’nın yerli halkların arasından çıkarılmasını öngören yasa tasarısına tutumuyla ilgili soruya, “Elbette olumsuz. Bunun karşısında başka nasıl bir tutum olabilir ki?” dedi.

Putin, “Bir zamanlar bu topraklarla birlikte Rusya Devleti’ne katılanların kendilerine Rus dediği herkesin bildiği bir gerçek. Bu yüzden Rusların yerli halk olmadığını söylemek yanlış olmanın ötesinde, gülünç ve aptalca” ifadesini kullandı.

Ukrayna halklarını yerli ve yerli olmayanlar olarak bölmenin Nazi Almanyasının fikirlerine benzediğini dile getiren Rusya lideri, bu tasarının uluslararası insani hukuk kurallarına uymadığını söyledi. Putin, başta AGİT olmak üzere Batı’nın bu tasarıya tepkisiyle ilgili soruya, “Hayır. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum ve sanırım hiçbir tepki olmayacak diye tahmin ediyorum” diye konuştu.

Kiev’in, Rusları Ukrayna’nın yerli halkı olmadığını ilan etme fikrinin “genel olarak tüm Rus halkına güçlü, çok ciddi bir darbe” olduğunu dile getiren Putin, “Elbette buna kayıtsız kalamayız” dedi.

Putin, “Bu tasarı, Ukrayna’daki yüz binlerce, hatta milyonlarca insanın ülkeyi terk etmeye ve etnik kimliğini değiştirmeye zorlayacak” diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca Ukrayna’daki Ruslarla ilgili bir makale yazma fikrinin olduğunu söyledi. Rus lider, “Bu konuda daha ayrıntılı, daha detaylı fikir beyan etmek isterim. Daha önce İkinci Dünya Savaşı’nın nasıl başladığına dair yaptığım gibi ayrı bir makale hazırlarım. Bunu düşüneceğim” ifadesini kullandı.

'Ukrayna millilerinin forması beni incitmedi’

Rusya liderine, Ukrayna Futbol Milli Takımı’nın Euro-2020’de kullanacağı forma da soruldu.

Putin, Ukrayna millilerinin Euro-2020 maçlarına çıkacağı formanın duygularını incitip incitmediği sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi.

Devlet Başkanı, “Burada yeni bir şey yok, zira Ukrayna yönetiminin Kırım duruşunu çok iyi biliyoruz. Onlar, Kırımlıların beyan ettiği iradeyi hiçe sayıyor. Bu da demokrasinin ne olduğu anlayışıyla pek uyuşmuyor” diye konuştu.

‘Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili sohbetler boş değil’

Devlet Başkanı Putin, Rusya halkının görüşüne rağmen, Ukrayna’nın NATO’ya üye olma olasılığıyla ilgili konuşmaların 'gevezelik' olmadığını belirtti.

Rus ldier, “Ukrayna’nın NATO’ya katılımı veya katılma planı ile ilgili teklife gelince, evet, uzmanlarımızın yorumlarını görüyorum, medya ve politikacılarımızın tepkisini görüyorum. Herkes, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ile biraz alay ediyor, bunun gevezelik olduğunu, hiçbir şey başaramayacaklarını söylüyorlar. Ben farklı bir görüşe sahibim” ifadesini kullandı.

Putin, “NATO’nun genişlemesine gelince, NATO’nun Rusya sınırlarına yaklaşması, Rusların ve Rusya’nın güvenliği için son derece önemli bir şey” diye kaydetti.

NATO’nun doğuya yönelik iki dalga halinde gerçekleşen genişlemeyi anımsatan Devlet Başkanı, bunun “Rusya ve kolektif Batı arasındaki ilişkilerin oldukça makbul, hatta iyi anlamda ortaklı içinde olduğu dönemde yaşandığına” dikkat çekti. Ancak Moskova’nın bu tedirginliklerinin görmezden gelindiğini söyleyen Putin, “Kaba söz kullanmak istemiyorum, ama çıkarlarımıza tükürmüşler, bu kadar” dedi.

Polonya ve Romanya’daki Amerikan füzelerinin Rusya başkentine 15 dakikaya varabileceğini anlatan Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ukrayna’nın NATO üyesi olduğunu hayal edelim. Harkov veya Dnepropetrovsk’tan Rusya’nın merkez kısmına kadar uçuş süresi 7-10 dakikaya iniyor. Bu, bizim için kırmızı çizgi mi, değil mi? Bunu, teklif edilen ve müzakere edilenlere yönelik tepkimizin nasıl olması gerektiğini kim düşünmeli? Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili Kiev ve Batı’nın hangi anlaşmaya vardığını bilmiyoruz ve bunu göz önünde bulundurmalıyız. Ukrayna nüfusunun en az yarısı, ülkenin NATO’ya üye olmasını istemiyor ve bunlar, ‘harpte harcanan erler’ olmak istemeyen akıllı insanlar.”