Kremlin: Putin ile Biden, Cenevre'de Ukrayna'yı görüşecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'in, Cenevre'de düzenlenecek olan zirvede Ukrayna konusunu değerlendireceklerini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-ABD Zirvesi'nde Kiev'in NATO'ya katılımı konusunun masaya yatırılıp yatırılmayacağı sorusuna, "Ukrayna konusuna şu ya da bu şekilde değinilecek" dedi.

Daha önce Putin, Kiev’in NATO’ya katılma olasılığıyla alay edenlerin görüşüne katılmadığını belirterek, Ukrayna’nın NATO’ya girmeyeceğinin hiçbir garantisinin olmadığını kaydetmişti.