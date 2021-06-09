Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, mahkeme tarafından aşırılık yanlısı kabul edildi

Moskova'da bir mahkeme, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın aşırılık yanlısı kuruluş olduğuna, lağvedilip faaliyetlerinin derhal yasaklanması gerektiğine hükmetti.

Daha önce Rusya Adalet Bakanlığı tarafından yabancı ajan listesine dahil edilen Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'yla ilgili yeni bir karar alındı.

Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın aşırılık yanlısı olduğuna karar veren Moskova mahkemesi, vakfın lağvedilmesi ve ülkedeki tüm faaliyetlerinin durdurulması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme heyeti, vakfın faaliyetlerinin durdurulmasıyla ilgili kararın derhal yürürlüğe koyulmasını kararlaştırdı.

Bu kararla birlikte Moskova Savcılığı'nın açtığı dava olumlu sonuçlandı. Savcılık, vakfın sosyal ve toplumsal-siyasi durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik koşullar oluşturduğunu ve amacının renki devrim senaryosuna da başvurarak anayasal düzenin temellerini değiştirmek olduğunu vurguladı.

Vakfın avukatı İvan Pavlov, savcılığın çıkarımlarının dayanıksız olduğunu savunarak mahkemenin kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Bu arada mahkemeden yapılan açıklamaya göre vakfın varlıkları, vakfın borçlarının ödenmesi için kullanılacak, kalan tutar ise bütçeye aktarılacak.

Davanın duruşması, mahkemeye sunulan bazı belgelerin gizli olması nedeniyle kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi.

Nisan sonunda Moskova Kent Mahkemesi, vakfın faaliyetlerinin 'aşırılık yanlısı' tanınması için açılan dava kapsamında, savcılığın başvurusu üzerine örgütün faaliyetine kısıtlama getirmişti.

Navalnıy'ın daha önce yargılandığı dolandırıcılık davasında ertelenen cezası, şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş olması nedeni ile şubat ayında, cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak 2.5 yıl hapis cezasına çevrilmişti.

Rus blog yazarı, cezasını çekmek üzere başkent Moskova'nın yaklaşık 200 km kuzeydoğusunda bulunan Vladimir Bölgesi'ndeki bir ıslahevine nakledilmişti.