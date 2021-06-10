Zaharova, Tihanovskaya'nın Belarus'a yaptırım çağrısını eleştirdi: Benzeri görülmemiş alçaklık

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Belarus'un eski devlet başkanlığı adayı Svetlana Tihanovskaya'nın ABD'ye, Belarus'un ana işletmelerine yaptırım uygulaması çağrısını 'benzeri görülmemiş alçaklık2 olarak nitelendirdi.

Telegram kanalından konuya ilişkin bir açıklama paylaşan Zaharova, "Bu işletmelerde Belaruslular çalışıyor! Yıllardır, on yıllardır durmadan iç ürünleri üreten ve kendi vatandaşlarınız olan bu insanları hedef almalarını nasıl isteyebilirsiniz? Yoksa, Belarus işletmelerine yönelik Amerikan yaptırımları zaten hazırdı da, onlar adına ve onların talimatıyla 'temel malların yüksek fiyatlarına ilişkin işçilerden gelen sayısız talepleri' dillendirecek birine mi ihtiyaç vardı? Benzeri görülmemiş bir alçaklık" ifadelerini kullandı.

Belaruslu muhalif Svetlana Tihanovskaya, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Belarus’un önde gelen işletmelerine yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu.

Ancak seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdüren muhalefet, Lukaşenko'nun görevden alınması ve yeniden seçim yapılması için girişimlerde bulunuyor.

Batılı ülkeler de hem açıklamaları hem de yaptırım uygulamaları ile bu süreçte açık bir biçimde Tihanovskaya’nın yanında yer aldı. Tihanovskaya, hâlâ seçimlerin hemen ardından gittiği Litvanya'da yaşıyor.