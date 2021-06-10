Duma, SSCB ve Almanya'nın 'İkinci Dünya Savaşı'ndaki rollerinin eşitlenmesini yasaklayan' tasarıyı kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği talimat üzerine hazırlanan 'İkinci Dünya Savaşı'nda SSCB ve Almanya’nın rollerini eşitleyen söylemlerin yasaklanmasına' yönelik yasa tasarısı Duma'da kabul edildi.

Duma Kültür Komitesi Başkanı Yelena Yampolskaya, Alt Meclis Sözcüsü Aleksandr Jukov ve senatör Aleksey Puşkov tarafından hazırlanan ve onaylanması için Duma'ya sunulan tasarıyla ilgili şu ifadeler paylaşıldı: "Anavatan savunucularının, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde hayatlarını feda eden kurtarıcıların eylemlerinin, halkları yok etmeyi amaçlayan, Uluslararası Askeri Mahkeme'nin (Nürnberg) savaş sırasında Nazi Almanyası'nda savaşan Avrupa ülkelerinin ana savaş suçlularının yargılanması ve cezalandırılması kararına uygun olarak suçlu bulunan işgalci askerlerin eylemleriyle eşitlenmesi ve tanımlanmasının kategorik olarak kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz."

Bu konudaki tarihsel araştırma ve bilimsel tartışmaların devam edeceğinin altını çizen milletvekilleri, kabul edilen tasarının, Sovyet halkının başarısını küçümseyerek ve Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan zaferle ilgili spekülasyonlar yaparak siyasi kazanç elde etmek isteyenlerin amaçlarına ulaşmalarına izin vermeyeceğini ifade etti.

Tasarıya ilişkin açıklayıcı notta, "Son zamanlarda Rus basını da dahil olmak üzere medyada, Sovyet liderliği ve ordusunun eylemlerinin, Nazizm ve Wehrmacht askerlerinin suçlarıyla özdeşleştirilen asılsız, genelleyici ve aşağılayıcı ifadeler düzenli olarak yayınlanıyor" ifadelerine yer verildi.