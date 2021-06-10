Rus Dışişleri: Moskova, Putin-Biden görüşmesinin birçok soruya cevap getirmesini umuyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rus tarafının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'in Cenevre'de yapılması planlanan görüşmesinin birçok soruya cevap getirmesini umduğunu söyledi.

'Primakov Okumaları' adlı etkinlik çerçevesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus tarafının Cenevre’de 16 Haziran’da yapılması planlanan Putin-Biden görüşmesinin birçok soruya cevap getirmesini umduğunu ifade etti.

Başkanların toplantı tarihinin yaklaştığını hatırlatan Ryabkov, "Görüşmeyle ilgili çok ciddi beklentiler var. Bu gerçekten uluslararası takvimin en önemli etkinliği ve onun birçok soruya yanıt getirmesini umuyoruz" diye konuştu.

‘Rusya ABD’yi ilişkilerin normalleşmesine sorumlu bir şekilde yaklaşmaya çağırıyor’

Rusya’nın Joe Biden idaresini Moskova ile ilişkilerin normalleşmesine sorumlu bir şekilde yaklaşmaya çağırdığını söyleyen Ryabkov, şöyle konuştu: "Liderlerin bu temasından sonra sorunların çözümüne, ilişkilerimizin normalleşmesine yönelik istikrarlı bir eğilim sağlamanın mümkün olup olmayacağı sorusuna cevabım yok, fakat Rus tarafı bunun için çabalıyor. Mevcut kesimde çözmeye çalıştığımız görevlerin özü budur ve Biden yönetimini, bu görevin çözümüne bizim kadar sorumlu, enerjik bir şekilde katılmaya çağırıyoruz."

Rusya’nın ABD ile yeni ‘güvenlik denklemi’ üzerinde çalışmaya hazır olduğuna dikkat çeken Ryabkov, "Zaman kaybetmeden, azami enerjiyle, silahların kontrolü alanında yeni, modern bir yapılandırma elde etmek için, sadece gerilimi azaltma şansı olup olmadığı sorusuna değil, aynı zamanda ilişkimizde yeni güvenlik denkleminin ne olması gerektiği sorusuna da yanıt bulmak için odaklanarak çalışmak gerekiyor. Biz de Rusya’da bu çalışmaya hazırız" vurgusunu yaptı.

‘Rusya-ABD ilişkilerinde ‘yeniden başlatmalar’ zamanı geçmişte kaldı’

Rus diplomat, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerde ‘yeniden başlatma’ (reset) zamanlarının geçmişte kaldığını, somut işlerle ilgilenmenin daha iyi olacağını belirtti.

Ryabkov, “Her türlü yeniden başlatmaların zamanının geçmişte kaldığına katılıyorum. Gelecekte herhangi bir yeniden başlatmaya inanmıyorum ve hatta bu tür terminolojiye, kelime dağarcığına girmemenin daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Rus tarafının ABD ile ilişkilerin daha fazla bozulmasını önlemek için her türlü çabayı göstereceğini vurgulayan Ryabkov, "ABD ile ilişkilerin daha da kötüleşebileceği ihtimalini dışlamıyorum. Biz bunun olmaması için azami çaba göstereceğiz, zira ciddi riskler söz konusu ve ilişkimizde kriz yönetimi gündemde kalmaya devam ediyor" dedi.

‘Rusya, ABD ile ilişkilerin ilerici gelişimi için tüm şansları kullanacak’

Rusya’nın ABD ile ilişkilerinin ilerici gelişimini sağlamak için tüm şansları kullanacağına vurgu yapan Ryabkov, şunları söyledi: "Amerikan tarafının irade göstermesi durumunda bunun işe yarayacağına inanıyorum. Bizim tarafımızda sade irade değil, ikili ilişkilerin ilerici gidişatından yararlanmak için her şansı kullanma kararlılığı da var."

Rusya ve ABD’nin zirvede silahların kontrolü üzerinde sonraki çalışmalar için çerçeve oluşturmalarının büyük bir başarı olacağına dikkat çeken Ryabkov, şöyle konuştu: "Silahların kontrolü konusunda gelecekteki çalışmalar için çerçeve oluşturulabilirse, bunun başlı başına büyük bir başarı olacağını düşünüyorum."

‘Rusya ve ABD’nin gündemi etkileyici, pozisyonunu duyurabilmesi Moskova için önemli’

Rus diplomat, Rusya ve ABD'nin gündeminin etkileyici olduğunu, pozisyonunu duyurabilmesinin Moskova için önemli olduğunu söyledi.

“Yeni güvenlik denkleminden bahsederken elbette ona yeni teknolojik faktörleri de dahil ediyoruz. ABD ile etkileyici bir gündem oluşturuldu, onun üzerinde çalışacağız” diyen Ryabkov, "Pozisyonumuzu duyurabilmemiz bizim için önemli, zira bu konuda da belli başlı sorunlar söz konusu" ifadelerini kullandı.