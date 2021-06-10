Rus ordusu, Pasifik Okyanusu'nda SSCB döneminden bu yana en büyük tatbikatına başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Okyanusu Filosu'nun yaklaşık 20 savaş gemisi ve denizaltının katılımıyla Pasifik Okyanusu'nda SSCB döneminden bu yanaki en büyük tatbikata başladığını duyurdu.

ABD Pasifik Okyanusu Filosu'na bağlı denizaltı kuvvetleri geçen hafta Pasifik Okyanusu'nda Agile Dagger 2021 tatbikatına başlarken Rus ordusu da, aynı bölgede geniş kapsamlı bir operasyonel tatbikat düzenliyor.

Pasifik Okyanusu Filosu'na bağlı taktik gemi grubunun üs noktalarından yaklaşık 4 bin kilometre seyrederek tatbikatın yapılacağı bölgeye konuşlandığını belirten bakanlık, "Tatbikata güdümlü füzelerle donatılan filonun bayrak gemisi 'Varyag' füze kruvazörü ve büyük denizaltısavar gemisi 'Admiral Panteleyev' ile 'Mareşal Şapoşnikov' fırkateyni, 'Gromkiy', 'Soverşennıy' ve 'Geroy Rossiyskoy Federatsii Aldar Tsıdenjapov' korvetleri de dahil 20 savaş gemisi, denizaltı ve takviye gemisi yer alıyor" dedi.

Bakanlık, uzun menzilli gemisavar uçakları Tu-142M3, yüksek irtifa avcı uçakları MiG-31BM de dahil yaklaşık 20 hava aracının da tatbikatta görev aldığını belirterek "Tatbikat kapsamında deniz (okyanus) altyapı tesislerinin korunması ve savunulması sırasında üs noktalarından uzaktaki farklı kuvvetlerin idaresiyle ilgili görevlerin yanı sıra sözde rakibin denizaltı ve gemi gruplarının aranması ve izlenmesi konusunda deniz ve hava grupları arasındaki etkileşimin organizasyonuna ilişkin görevler yerine getiriliyor" ifadelerini kullandı.

Tatbikatın Pasifik Okyanusu Filosu Komutanı Amiral Sergey Avakyanats'ın komutasında gerçekleştirildiği de kaydedildi.