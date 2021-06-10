Rusya’da günlük vaka sayısı 6 Mart'tan bu yana ilk kez 11 binin üstünde

Rusya’da son 24 saat içinde 11 bin 699 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, günlük vaka sayısının 6 Mart'tan bu yana ilk kez 11 binin üstüne çıktığı belirtildi. Moskova, 5 bin 245 yeni vaka ile en yüksek vaka sayısının görüldüğü bölge olma özelliğini devam ettirdi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 11 bin 699 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (10 bin 407) yüzde 12.41 daha yüksek olduğu kaydedildi. Ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 167 bin 949’a ulaştı.

Son 24 saat içinde 383 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, bunun bir önceki güne göre (399) yüzde 4.01 daha düşük olduğu belirtildi. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 125 bin 278 oldu.

Son bir gün içinde 10 bin 96 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 4 milyon 771 bin 995’e yükseldi.

Moskova 5 bin 245 yeni vaka ile en yüksek vaka sayısının görüldüğü bölge olurken, onu 859 vaka ile St. Petersburg, 801 yeni vaka ile Moskova Bölgesi izledi.

Rusya’da günlük vaka sayısı mart ayından bu yana ilk kez 9 Haziran’da 10 binin üstüne çıkmıştı. Ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısının görüldüğü başkent Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, maske ve eldiven kullanımı üzerindeki denetimin sıkılaştırılacağını kaydetti. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), vakaların artmasının nedeni olarak ihtiyati tedbirlere uyulmamasını gösterdi.

Bahreyn’de Sputnik V aşısı yüzde 94.3’lük etkinlik sergiledi

Öte yandan, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Bahreyn Sağlık Bakanlığı’nın verilerine dayandırdığı açıklamasında, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin bu ülkede yüzde 94.3’lük etkinlik sergilediğini belirtti.

Reuters: Sputnik V demonstrates high 94.3% efficacy and high safety profile during the vaccination campaign in #Bahrain

👇https://t.co/xSePYhPRmz — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 10, 2021

​RDIF’in açıklamasında, “Bahreyn’de, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri doğrultusunda 5 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik araştırması, ikinci doz alındıktan 14 gün sonra aşı etkinliğini yüzde 94.3 düzeyinde tasdik etti. Bu yılın Şubat-Mayıs başı döneminde elde edilen veriler analiz edildi” ifadesine yer verildi.

Bununla birlikte, Sputnik V aşısının ikinci dozu alındıktan 2 hafta sonra tespit edilen Kovid-19 vakalarının yüzde 98.6’sının hafif seyrettiği kaydedildi. Aşılama sırasında ciddi bir yan etki tespit edilmediği ve aşıyla ilgili tek bir ölüm vakasını yaşanmadığı vurgulandı. Aşılamadan sonra kan pıhtılaşması vakası da belirlenmedi.

BREAKING: #SputnikV shows 94.3% efficacy & high safety profile in Bahrain real-world study done in line with WHO guidelines & involving over 5K people. 98.6% of all #COVID cases among vaccinated with Sputnik V in Bahrain 2 weeks after 2nd dose were mild

👇https://t.co/yaiJY5n7Cx — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 10, 2021

​Daha önce RDIF, Rusya’nın Ninnofarm Group şirketi ve Bahreyn’in Mumtalakat Vakfı, Bahreyn’de Sputnik V üretim tesisinin yapımı konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu tesiste üretilen aşıların Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine tedarik edilmesi bekleniyor.