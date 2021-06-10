Putin: Rusya’nın ekonomisi pandemiye rağmen toparlanıyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile bir araya gelen Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı sonuçların tamamının aşılmamış olmasına rağmen Rusya’nın ekonomisinin toparlanma sürecinde olduğunu ifade etti.

Kremlin basın dairesinin aktardığına göre Putin, “Ne yazık ki pandeminin tüm sonuçları henüz aşılmış değil ve bu hastalıkla mücadele devam ediyor. Yine de ekonomi toparlanıyor, reel sektör toparlanıyor” diye konuştu.

Putin’in Rusya’daki sanayi sektörü ile ilgili durum değerlendirmesi istediği Manturov ise tüm sektörlerde ‘birçok uzmanın öngördüğü dramatik sonuçların önlenebildiğini’, özellikle imalat sanayi endeksinin 2020 sonu itibarıyla yüzde 0.6 oranında artış kaydettiğini belirtti.

“Malum nedenlerle ilaç ve tıbbi cihazlar sektörü yüzde 23 artışla şampiyon oldu. Fakat kimya sektörü, tekstil sanayii ve hatta mobilya üretimi gibi diğer alanlarda da yüzde 5’e yakın seviyeler yakalandı” diyen Manturov, otomotiv üretiminde ise yüzde 17 oranında daralma olduğuna işaret etti, ancak bazı ülkelerde bu göstergede yüzde 50’ye varan düşüşler görüldüğünü de sözlerine ekledi.

Rusya lideri Vladimir Putin, geçen hafta düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada Rusya’da ekonominin ve işgücü pazarının şimdiden kriz öncesi seviyelere yaklaştığına dikkat çekerek, Rus yetkililerin pandemi koşullarında ‘milyonlarca iş yerini koruyabildiğini, vatandaşların gelirlerindeki sert düşüşü önleyebildiğini’ vurgulamıştı.