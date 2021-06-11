Putin’den Tolstoy’un mirasını günümüze taşıyanlara teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yasnaya Polyana Çiftliği Müzesi’nin 100. yıldönümünde, Rus yazar Lev Tolstoy’un mirasının günümüze ulaştırılmasından dolayı teşekkür etti.

Rus yazar Lev Tolstoy’un doğduğu ve 50 yılı aşkın süre boyunca yaşadığı Yasnaya Polyana çiftliğinin müzeye dönüştürülmesinin 100. yıldönümü kutlanıyor.

Putin’in mesajında, “Müze eski ve mevcut personeline ve elbette büyük Rus yazarın ailesinin birçok temsilcisine, Lev Nikolayeviç Tolstoy’un zengin yaratıcı mirasını korumayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan özenli araştırma ve eğitim çalışmalarından dolayı derin şükranlarımı sunmak istiyorum” ifadesine yer verildi.

Rusya lideri, “Emeğiniz, şevkiniz ve sadakatiniz sayesinde müze edebiyat, müzik festivalleri ve eğitim forumları için dünyaca ünlü bir kültür merkezi haline geldi” diye kaydetti.

Devlet Başkanı Putin, Yasnaya Polyana’nın “muazzam güzellikteki bahçe ve parkları, güzelliği ve manevi havası inanılmaz olan doğası, çiftlik müzesinin her zaman misafirlerini karşıladığı sıcaklık ve samimiyeti” ile bilindiğinin altını çizdi.



