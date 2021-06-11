Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden koronavirüsle mücadele merkezine ‘dış destinasyonları açın’ çağrısı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), koronavirüsle mücadele merkezinin yönetimini üstlenen Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'ya, Rusya'da uluslararası turizmin güvenli bir şekilde yeniden başlaması ile ilgili önerilerin değerlendirilmesi talebi içeren bir mektup gönderdi.

ATOR Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Kantoroviç’in imzaladığı mektupta, Golikova’dan Rusya'da uluslararası turizmin güvenli bir şekilde yeniden başlaması ile ilgili önerileri değerlendirmesi talep edildi.

Mektupta, “Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Rospotrebnadzor tarafından belirlenen epidemiyolojik düzeyi karşılayan ülkelere, söz konusu ülkelerin aşılı Rus turistleri kabul etmeye hazır olma durumunu göz önünde bulundurarak ulaşımın yeniden başlatılması olasılığını değerlendirmenizi rica ederiz. Bu, turistlere planladıkları seyahati yapma fırsatı vererek sosyal gerginliği azaltacak, ayrıca tur operatörlerinin yerine getirilmemiş yükümlülüklerine ilişkin birikmiş borçlarını azaltmasına ve böylelikle tüketicilerle yankılı ihtilaf durumlarını önlemesine olanak tanıyacak” ifadelerine yer verildi.

ATOR’un verilerine göre halihazırda Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ ve Tunus Rusya vatandaşlarının girişlerine izin verildiğini açıklamış durumda. Sağlık otoritelerinin resmi açıklamalarına göre bu ülkelerdeki Kovid-19 insidans oranları, Rospotrebnadzor'un Rusların gelmesi için güvenli olarak belirlediği seviyeyi geçmiyor.

Mektupta ayrıca, “Sıralanan dış destinasyonlara uçuşların yeniden başlatılması ve aşı yaptırmış Rus turistler için uluslararası turizmin yeniden başlatılması, ülkemizdeki aşılanma hızının artmasını sağlayacak ve Rusya Devlet Başkanı tarafından, halka toplu aşılamanın en kısa zamanda yapılması olarak belirlenen hedefe ulaşılmasına katkıda bulunacak. Sadece yurtdışına seyahat eden veya seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar sayesinde Rusya'da aşılananların sayısının 8-10 milyon kişi artabileceği tahmin edilebilir” vurgusu yapıldı.

ATOR yetkilileri, önerilerinin değerlendirileceğini ve popüler turistik destinasyonlarının açılması konusunun en kısa zamanda çözüleceğini umduklarını dile getirdi.