Rusya: AB uçaklarının Belarus’u bypass etmesi günde fazladan 250 ton karbondioksit emisyonuna neden oluyor

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Günümüzde çevre konusunun ön plana çıktığı düşünüldüğünde, bu sorunun bariz çevresel boyutundan bahsetmek son derece adil olur. Brüksel’in ilan ettiği ve desteklediği sözde Avrupa yeşil politikası bağlamında, gelin gerçeklere bakalım. AB üyesi ülkelerden havayolu şirketlerinin Belarus hava sahasını bypass etmesi her gün ek 79 ton uçak yakıtına mal oluyor. Bu, Avrupalı uzmanların verdiği rakamlar. Bu, her gün fazladan 250 ton karbondioksit emisyonuna yol açıyor” diye konuştu.

Rus diplomat, “Görünüşe göre, AB’li ortaklarımız her şeyde ‘amaca giden her yol mubahtır’ kuralına göre hareket etmeye karar verdi” diye kaydetti.

AB’nin Belarus’a uyguladığı yaptırımların yan etkilerine de dikkat çeken Zaharova, “AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 8 Haziran’da Avrupa Parlamentosu’ndaki Belarus toplantısı sırasında, ‘Yumurtayı kırmadan omlet yapamazsın’ demişti. Sayın Josep Borrell’e şunu söylemek isterdim, omlet istiyorsanız kendi yumurtalarınızı kırın” ifadesini kullandı.