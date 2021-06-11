Rusya’da yatırım yapan fonlara para akışı 130 milyon dolara çıktı

Rusya’daki varlık ve tahvillere yatırım yapan fonlara 9 Haziran’a kadar olan hafta boyunca 130 milyon dolar yatırıldığı belirtildi.

BCS Global Markets şirketinin gözlemlerine göre, 9 Haziran'a kadar olan bir hafta içinde Rus varlıkları ve tahvillerine yatırım yapan fonlara yatırılan para miktarı 130 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta yatırım akışı 110 milyon dolar seviyesindeydi.

BCS Global Markets, yatırımcı fonlara yönelik para akışı ve çıkışını takip eden Emerging Portfolio Fund Research (Gelişmekte olan Portföy Fon Araştırmaları) verilerini aktarıyor.

Uluslararası yatırımcılar mayıs ayında Rus borsasına odaklı fon alımlarını artırmıştı.