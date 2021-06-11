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    Rusya; Twitter, Facebook ve Google'ın yaptığı ihlalleri ve verilen cezaları açıkladı

    © Fotoğraf : Twitter
    Rusya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202106111044710663-rusya-twitter-facebook-ve-googlein-yaptigi-ihlalleri-ve-verilen-cezalari-acikladi/

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), çok sayıda dava kapsamında cezaya çarptırılan ABD'li bilişim şirketleri Twitter, Facebook ve Google'ın Rusya'da yaptığı ihlallere ve kendilerine kesilen cezalara ilişkin açıklama yaptı.

    Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana 6 binden fazla yasaklı içeriği kaldırmayan Twitter, alınan önlemlerin ardından bu sayısı azalttı ancak hala daha 490 yasaklı ileti silinmedi.

    Önceden Roskomnadzor'un içerik silme taleplerine ortalama 129 günde yanıt veren Twitter, bu süreyi 8 güne kadar düşürdü.

    Şirketin Russia Today, Sputnik, RIA Novosti gibi Rus medya kuruluşlarına ve bir dizi Rus kullanıcının hesabına 11 kez sansür uyguladığı tespit edildi.

    Hakkında 10 idari ihlal protokolü düzenlenen Twitter'a bu protokollerin mahkeme tarafından karara bağlanmasıyla toplamda 27.9 milyon ruble ceza kesildi. Verilerin yerelleştirilmesiyle ilgili Rusya mevzuatına uyulmaması nedeniyle de 4 milyon ruble para cezası verildi.

    Facebook/Instagram

    Facebook/Instagram, 2015'ten beri 3 bin 700'den fazla yasaklı içeriği silmedi.

    Roskomnadzor'un içerik silme taleplerine ortalama 105 günde yanıt veren Facebook/Instagram'ın Russia Today, RBK, Kırım 24 gibi Rus medya kuruluşlarına 26 kez vaka uyguladığı belirlendi.

    Mahkemeler, 13 protokolün incelenmesi kapsamında Facebook/Instagram'a 43 milyon ruble ceza verirken verilerin yerelleştirilmesiyle ilgili Rusya mevzuatına uyulmaması nedeniyle de 4 milyon ruble para cezası kesildi.

    Google/Youtube

    Google
    © REUTERS / Mike Blake
    Rusya, Google'dan ulusal marşına ilişkin kısıtlamaları kaldırmasını istedi
    Google/Youtube'un 2015'ten bu yana 5 bin 200'den fazla yasaklı içeriği silmediği ve bununla ilgili taleplere ortalama 82 günde yanıt verdiği belirtildi.

    Russia Today, Rossiya 24, NTV, Vzglyad, RIA FAN gibi Rus medya kuruluşlarına 29 kez sansür uygulayan Google/Youtube, bir dizi Rus belgesel filmine erişimi kısıtladı.

    Google, arama sonuçlarında çıkan zararlı içeriğin yüzde 30'unu hala daha sistemde tutuyor.

    Şimdiye dek Google hakkında 8 protokol düzenlenip bunların 3'ü karara bağlanırken toplamda 6 milyon ruble para cezası kesildi.

    Arama sonuçlarındaki zararlı içerik nedeniyle verilen para cezası tutarı 9.2 milyon ruble oldu.

    Rusya mevzuatına uymayan Google/Youtube'a yavaşlatma veya erişimi tamamen kısıtlama yaptırımları da uygulanması gündemde.

    'ABD'de 'yabancı ajan' medya kuruluşlarına yönelik cezalar çok daha sert'

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik / Pavel Bednyakov
    Kremlin'den Twitter açıklaması: Çifte standart ve Rusya karşıtı propaganda kabul edilemez
    Yabancı ajan kabul edilen ABD'li medya kuruluşlarının durumuna ilişkin bilgi de paylaşan Roskomnadzor, ABD'de yabancı medya kuruluşlarına yönelik gerekliliklerin çok daha geniş kapsamlı olduğunu vurguladı.

    ABD'deki yabancı medya kuruluşları, Adalet Bakanlığı'na kaydolma ve mali raporlar sunma zorunluluğunun yanında 1938'de Nazi propagandasının denetlenmesi için kurulan ve halen yürürlükte olan Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) uyarınca materyallerini etiketlemek, çalışmalarının tüm yönleriyle ilgili bilgiler sunmak ve hükümet temsilcileriyle kontaklarını beyan etmek zorunda.

    FARA kapsamındaki cezalar da çok daha sert. Nitekim, FARA'nın ihlali halinde 5 yıla kadar hapis cezası ve/veya 10 bin dolara kadar para cezası, çalışma yasağı ile yabancı çalışanlar için sınır dışı cezaları uygulanıyor. Rusya'da ise genelde para cezası kesiliyor.

    2016'dan bu yana Russia Today ve Sputnik Haber Ajansı, FARA kapsamında soruşturmaya tabi tutuldu.

    Etiketler:
    Tazminat, Yasaklı içerik, Para cezası, Ceza, Google, Facebook, Twitter, Rusya, ABD
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