Moskova Metrosu’nda gece saatlerinde nikah kıyılabilecek

Gazetecilere konuşan Rakova, “2019’dan beri Moskova’da, en farklı ve en güzel yerlerde nikah kıyılmasına yönelik proje aktif şekilde geliştiriliyor. Mekan listesi sürekli olarak yenileniyor. Bu yıl yeni bir proje başlatmaya karar verdik, ulaşım alanlarında nikah kıymak mümkün olacak. Bu yıl ilk nikahlar Severnıy Reçnoy Vokzal yolcu terminali ve Mayakovski metro istasyonunda kıyılacak” ifadelerini kullandı.

Rakova, Moskova’daki farklı alanlarda iki yılda 13 binden fazla çiftin evlendiğini ifade etti.

Mayakovski metro istasyonundaki nikah törenlerinin yolcu akışını engellememek adına gece saatlerine gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.