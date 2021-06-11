Kızıl Meydan’da ateş eden performans sanatçısı Kriseviç gözaltına alındı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’da iki kez havaya ateş açtıktan sonra kendini öldürme mizanseni gerçekleştirme girişiminde bulunan performans sanatçısı Pavel Kriseviç gözaltına alındı. Sanatçının avukatı, müvekkilinin ses mermisi kullandığını söyledi.

Avukat Sergey Telnov’un verdiği bilgiye göre, Kızıl Meydan’da ateş etmeye başlamasının ardından performans sanatçısı Kriseviç polis tarafından gözaltına alındı ve kentteki Kitay-Gorod Polis Merkezi’ne götürüldü.

Sputnik’e konuşan Telnov, “Şu anda Pavel’in bulunduğu polis merkezine geldik. Henüz hakkında hazırlanmış herhangi bir protokol yok. Pavel ile birlikte gazeteci Veronika Samusik de gözaltına alındı. Kendisini (Samusik) ben temsil ediyorum” ifadelerini kullandı.

Telnov’a göre, polis kendine ateş etmeye başladığı sırada sanatçıyı gözaltına aldı.

Kriseviç’in avukatı Mansur Gilmanov da Sputnik’e açıklamasında müvekkilinin içinde ses mermileri olan Makarov P411 tabancasını kullandığını söyledi.

Kriseviç kasım ayında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasının önünde performans gerçekleştirmişti. Kriseviç İsa’nın çarmıha gerilmesi olayını canlandırmak amacıyla ateş yakmış, bir taburenin üzerine çıkıp kendini büyük bir haça bağlamıştı. Bu olay nedeniyle polise itaatsizlikten 15 gün gözaltına alınmıştı.

Kriseviç, mayıs ayının başında St. Petersburg’da izinsiz bir resim sergisi nedeniyle 10 günlük bir ceza kalmıştı. Zira olay izinsiz kamusal etkinlik olarak değerlendirilmişti.