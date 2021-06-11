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    Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Palankoyev, Rus-Türk ortak yatırım projesi olan çok fonksiyonlu spor ve eğlence kompleksi Bodrum Arena’nın yapımıyla ilgili detayları paylaştı.

    Rusya-Türkiye İş Konseyi: Rusya ve Türkiye birbirine ilgi gösteren iki komşu

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    Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Palankoyev, Rus-Türk ortak yatırım projesi olan çok fonksiyonlu spor ve eğlence kompleksi Bodrum Arena’nın yapımıyla ilgili detayları paylaştı.

    Global Turism Forum Bodrum’a katılan Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Sputnik’e açıklamasında, konseyin girişimi olan Bodrum Arena projesinin Rus teknolojilerinin yardımıyla inşa edileceğini belirterek şunu söyledi:

    -Temel fonksiyonu buz pateni pisti, ama çok fonksiyonlu transformer olacak, yani birkaç saat içinde konferans salonu, sergi ve konser salonuna dönüşebilecek. Burada, sporcuların antrenman yapması için tüm koşullar oluşturulacak. Hokey, buz pateni ve diğer buz sporlarıyla ilgilenen gençlerin eğitim alabileceği bir okul açmak istiyoruz. Elbette bu merkez büyük uluslararası yarışmalara, buz şovlarına, konserlere ev sahipliği yapmak için tasarlandı. Projemiz seçkin sporcularımızı kapsıyor. Bunun sadece Bodrum değil, tüm Türkiye’nin turizm rakamları üzerinde iyi bir etkisi olacağını düşünüyorum. Çünkü günümüzde Türkiye’de böyle bir şey yok, buz alanı çok gelişmiş değil. Buz Pateni Federasyonu ve Buz Hokeyi Federasyonu ile iletişim içindeyiz, onlardan destek aldık. Bu projenin hem Türkiye hem de Rusya için ilginç olduğunu düşünüyorum. Bu, Rus teknolojilerinin ve hizmetlerinin ihracatı. Antrenörlerimizin burada çalışmasını, Türk gençleri eğitmesini bekliyoruz. Aynı zamanda Rus sporcuların antrenman kampları, hazırlık maçları için bir fırsat. Bu proje, ülkelerimiz arasında bir yakınlaşma noktası daha”.

    -Projeyi hazırlayıp Bodrum Belediyesi’ne sunum yaptık, onlardan destek aldık. Federal bakanlara da sunduk. Arazi tahsis edilir edilmez projeyi uygulamaya başlamaya hazırız. Yapımı başlatmak için 2 yıla ihtiyacımız olduğunu tahmin ediyoruz”.

    -Bodrum çok ilginç bir tatil yeri. Antalya’dan farklı olarak Rusya’dan buraya turist akışı yakın zamana kadar yoktu. Ama Bodrum’un kendi kitlesi var, daha varlıklı insanlar. Bu projenin Bodrum ve Rus turistler için ek bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Böyle sıcak havalarda çeşitlilik istersiniz, hokey oynamak, buz patenine gitmek. Bu, Rus turistlerin tatili için ek bir seçenek daha.

    -Bu kompleksin yapımı, Bodrum’u Türk Davosu’na dönüştürme planının bir parçası olacak, çünkü burada sergiler, iş forumları, Türk ve Rus iş dünyasının katılacağı ve işbirliği kuracağı etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz.

    -Rusya ve Türkiye dost olmaya mahkum, birbirimize ilgi gösteren iki komşu ülkeyiz. Rusya’nın Türkiye’ye, Türkiye’nin Rusya’ya ihtiyacı var. Ekonomilerimizin birbirine rakip değil, birbirini tamamlayıcı olduğunu her zaman söylerim. Çünkü Rusya’nın sahip olduğu enerji, metaller ve çok daha fazlası Türkiye’de talep görüyor. Türkiye’nin sahip olduğu tarım, inşaat malzemeleri, turizm de Rusya’da talep ediliyor. Ortaya çıkan krizlere rağmen biz her zaman stratejik olarak birlikte olacağız, bundan eminim.

    -Ağustostan bu yana en az 10 kez Türkiye’yi ziyaret ettim, farklı bölgelerde oldum ve Türklerin salgın konusunda ne kadar ciddi olduğunu, güvenlik önlemlerine ne kadar sıkı uyulduğunu görüyorum. Herkes maske takıyor, tüm kurallara uyuyorlar. Türkiye’nin koronavirüs sorununu çözmek için her şey yaptığını düşünüyorum. Durum düzelmiştir ve daha önce uygulamaya konan kısıtlamaların yakında tamamen kaldırılacağını umuyorum.

    -Bu projeyle ilgili yaklaşık 1.5 yıldır yoğun bir faaliyet içerisinde Rus-Türk İş Konseyi çalışmalarını yürütüyor. Bu projenin hayata geçmesi için Bodrum Belediyesi, direkt Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı çok emek sarf ediyor. Ümit ediyorum yakın zaman içerisinde bu projenin temelleri atılmış olunacak. Yakın bir zaman içinde bunu bekliyoruz. Tabii bunun çok avantajı olacak Bodrum için. Çünkü Bodrum yeteri kadar Rus turist çekemiyor maalesef. Bodrum’un böyle bir sıkıntısı var. Bu proje hayata geçtikten sonra Bodrumun da Rusya çapında büyük bir reklamı olacak aynı zamanda. Rus turistlerin Bodrum’a gelmeleri daha artacak bu sayede. Zaten iki ülke birbirine çok yakın kültürlere sahip, ama bu spor aktiviteleriyle de bunlar daha da pekişecek. Bildiğiniz gibi bu sadece bir spor kompleksi olmayacak, buz hokeyi pisti değil, aynı zamanda açık hava gösterileri, konserleri, etkinlikleri olacak, Bodrum’a çok artık yapacak bir proje diye düşünüyorum. Projenin tamamlanması çok uzun bir süre almayacak, projenin bitmesi yaklaşık 15 ay içinde planlanıyor. Zannediyorum iki yıl içinde bu tesis hayata geçmiş olacak, Bodrum’da bir marka değeri daha da yükselecek bu proje sayesinde.

    Etiketler:
    Bodrum, komşu, Rusya-Türkiye İş Konseyi, Türkiye, Rusya
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