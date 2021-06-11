Peskov, Putin'in Biden'la neden görüşeceğini açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'la yapılacak zirveye iki ülke arasındaki ilişkilerin kötü olması nedeniyle katılacağını söyledi. Washington'dan ise zirvenin 'reset' anlamı taşımadığı açıklaması geldi.

Peskov, "Putin Cenevre'ye gidecek, zira ilişkilerdeki kötü durum bir zirve yapılmasını gerektiriyor" dedi.

'Zirve, ilişkilerde 'reset' anlamına gelmiyor'

Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Kıdemli Direktörü Amanda Sloat da, Beyaz Saray'ın Putin-Biden zirvesini ikili ilişkilerin 'resetlenmesi' olarak görmediğini belirtti.

CNN'e demeç veren Sloat, "Bu kesinlikle 'reset' değil. Başkan, bunu açıkça belirtti. Bu bir ödül değil. Başkan'ın Rusya'yla birlikte çalışabileceğimiz konular olduğuna inandığını düşünüyorum. Örneğin; sadece ABD değil Avrupalı müttefiklerimiz için de önem arz eden stratejik istikrar konusu. Ayrıca Başkan, ülkeler arasındaki ihtilafların da istişare edileceğini net şekilde söyledi" ifadelerini kullandı.

Putin ile Biden, 16 Haziran'da Cenevre'de yapılacak zirvede ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek.

Putin ile Biden, Cenevre gölüne bakan, Parc de La Grange adlı 18. yüzyıldan kalma bir köşkte buluşacak. Köşkün çevresinin dikenli tellerle çevrildiği açıklandı.

İsviçre hükümeti, Cenevre'de yapılacak zirve nedeniyle ülke hava sahasının bir kısmını kapatma kararı aldı.