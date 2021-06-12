Lugansk'tan Minsk Anlaşması garantörlerine Kiev'i durdurma çağrısı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Minsk Anlaşması'nın garantör ülkelerini, Kiev'in Donbass'taki ihtilafı güç kullanarak çözme girişimlerinden vazgeçmesi için önlem almaya çağırdı.

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, bakanlığın, Minsk Anlaşması'nın garantör ülkelerini, Kiev'in Donbass'taki ihtilafı güç kullanarak çözme girişimlerinden vazgeçmesi için önlem almaya çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Minsk sürecinin garantör ülkeleri ve tüm dünya toplumuna, Kiev'in Donbass’taki sorunu terör ve soykırım uygulamaları da dahil olmak üzere, güç kullanarak çözme girişimlerini durdurmak için önlemler almaları çağrısında bulunuyoruz!" denildi.

LHC'nin varılan ateşkese tamamen bağlı kaldığına vurgu yapılan açıklamada ayrıca, "Kiev'i, Donbass sakinlerinin fiziki imhasını amaçlayan politikalara son vermeye ve Ukrayna ile Donbass arasındaki anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözülmesi sürecini başlatmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

LHC Halk Milisleri, bugün akşam saatlerinde bir açıklama yayınlayarak, Ukrayna güvenlik güçleri sabotaj grubunun saldırısı sonucunda 5 halk milisi personelinin öldürüldüğünü duyurmuştu.