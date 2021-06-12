Putin'den imza: Ukrayna vatandaşı Kırımlılar, devlet ve belediye pozisyonlarında görev alabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ellerinde olmayan nedenlerden dolayı Ukrayna vatandaşlığından çıkamayan Kırımlılara devlet ve belediye pozisyonlarında görev yapma izni veren yasayı imzaladı.

Rusya'da devlet çalışanlarının ikinci vatandaşlığa ve başka ülkede ikamet hakkına sahip olmasını yasaklayan yasada Kırım'daki Ukrayna pasaportlular için değişiklik yapıldı.

Putin'in imzaladığı yasaya göre Ukrayna pasaportuna sahip Kırım sakinleri, artık resmi kurumlarda ve belediyelerde çalışabilecek.

Yasayı hazırlayan vekillerden Duma Devlet İnşaat Komitesi Başkanı Pavel Kraşeninnikov, yasal düzenlemenin Kırımlılardan gelen çok sayıda başvuru üzerine yapıldığını anlattı.

Kraşeninnikov, yasadan Kırım'ın Rusya'ya yeniden bağlanmasından önce ve sonra Rusya vatandaşlığı alanların da yararlanabileceğini kaydetti.

Kraşeninnikov, "Eğer bu kişiler Ukrayna vatandaşlığından çıkmak istediklerine dair İçişleri Bakanlığı'na başvurduysa ve başka vatandaşlığı yoksa, onların yabancı vatandaşlığa sahip olmadıkları kabul edilir ve devlet ve belediye pozisyonlarında çalışabilir" dedi.